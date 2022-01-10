الأولى

قدم 10 نواب طلبا لعقد جلسة خاصة بعد غد الاربعاء للتصويت على عدد من التقارير على ان تمتد الجلسة حتى يتم الانتهاء من تلك التقارير.

ضم الطلب ستة قوانين، الاول في شأن تكويت الوظائف العامة بالدولة، والثاني يخص تعديل بعض احكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، بينما يدور الثالث حول الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية. فيما ينص الرابع على تعويض الموظف اذا كانت المصلحة العامة تقضي عدم السماح له بالاجازة الدورية وذلك بمنحه بدلا نقديا عنها او ارجائها الى سنة اخرى، اما القانون الخامس فهو المرئي والمسموع، بينما يتناول القانون السادس والأخير المطبوعات والنشر.

من جانب آخر عقدت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعا امس ناقشت خلاله اقتراحين بقانونين بشأن تعديل احكام قانون البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، مؤكدا انه تمت الموافقة على التعديلات المقدمة من بعض النواب وكذلك على التعديل المقدم من اللجنة وسوف يتم رفع تقرير الى المجلس بهذا الشأن.

وناقشت اللجنة مشروع قانون في شأن الصكوك الحكومية واستمعت الى آراء المعنيين في البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار، وأقرت المشروع الذي رأت انه سيكون رديفاً للسندات وجاذبا للاستثمار. واعلن النائب احمد الحمد ان اللجنة بحثت ايضا اقتراحا بقانون بالغاء قانون تنظيم التأمين، وارتأت تأجيله لمزيد من الدراسة ودعوة مقدم الاقتراح لمناقشته في تفاصيله.

من جهة اخرى اعد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالانابة د.أحمد الهيفي تقريرا حول ابرز انجازات الكويت في السنوات العشر الأخيرة.

واستعرض الهيفي مراكز الكويت التي حصلت عليها في المؤشرات العالمية حيث جاءت الأولى عربيا في الأمن الغذائي، وفي مؤشر التقدم الاجتماعي، والأولى خليجيا في الحرية والديموقراطية والأمن وجودة الحياة.