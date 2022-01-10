وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 2999 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 433919.

وقال المتحدث باسم «الصحة» د. عبدالله السند لـ«كونا» إنه تم تسجيل 388 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 413697 مضيفا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 95?3 في المئة.

وأوضح السند أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليستقر إجمالي الحالات المسجلة عند 2471 حالة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بواقع 14 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 17751 ووصل إجمالي الحالات في أجنحة «كوفيد- 19» إلى 115.

وبين أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 32973 ليصبح مجموع الفحوصات 6199651 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 9?1 في المئة.

الى ذلك دعت وزارة الصحة الى تطبيق توصيات ملابس الوقاية الشخصية للطاقم الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية عند التعامل مع عدوى فيروس كورونا.

وأشار مدير ادارة منع العدوى والتعقيم في الوزارة في تعميم امس الى انه الحاقا بتعاميم سياسة منع العدوى عند التعامل مع عدوى فيروس كورونا في البلاد، وحرصا على تقليل فرص انتقالها في المنشآت الصحية، وعلى ضوء توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن ارتداء ملابس الوقاية الشخصية، نؤكد اهمية ارتداء هذه الملابس وبالطريقة الصحيحة لجميع الطاقم الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الرعاية الاولية، علما انه سيتم تقييم الوضع الوبائي في البلاد بشكل مستمر، واجراء التعديلات على هذه التوصيات وفق الحاجة.

وقد منعت وزارة الصحة موظفيها من استخدام اختام وهويات عمل تحمل اسماء وألقابا مخالفة لما هو مثبت في البطاقة المدنية، داعية الى الالتزام بعدم اضافة ألقاب ما لم تكن مثبتة في البطاقة المدنية لتجنب الوقوع في المساءلة القانونية.

جاء هذا نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة استخدام اختام وهويات عمل تحمل اسماء وألقابا مخالفة لما هو مثبت في البطاقة المدنية ما ترتبت عليه عرقلة سير العمل في الوزارة لتعذر معرفة الموظف المعتمد للمستندات في العديد من الوقائع.

