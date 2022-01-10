وطن النهار

باشرت الفرق الرقابية للبلدية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في المحافظات الست عملها الميداني في رصد وتنفيذ عملية اغلاق صالات المناسبات «قاعات الأعراس وخيام الأعراس المؤقتة، وأماكن الأعراس المقامة في الفنادق، وجميع صالات المقابر» اعتبارا من امس الاحد حتى الاثنين 28 فبراير، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في اغلاق هذه الصالات وايقاف اي نشاط فيها ضمن سياسة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة تزايد اعداد الاصابات بفيروس «كورونا»، يذكر ان نائب رئيس لجنة الاشتراطات الصحية ومدير عام البلدية احمد المنفوحي طالب الفرق الميدانية بمتابعة الوضع ميدانيا، داعيا جميع المحال بكل انشطتها المسموح بفتحها الى مواصلة الالتزام بالشروط الصحية وضوابط عدم التجمع الواردة في قرار مجلس الوزراء، وقرارات وزارة الصحة مؤكدا ان من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات الواردة في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

وكانت لجنة الاشتراطات الصحية المنبثقة من قبل مجلس الوزراء في اجتماعها الأخير بحثت آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير بوقف المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة مؤقتا مع تكثيف الفرق الميدانية للجهات الحكومية المعنية التابعة للجنة وزيادة الحملات التفتيشية على كل المجمعات والمحال التجارية والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الاشتراطات الصحية.

كما دعت المواطنين والمقيمين الى ضرورة ارتداء الكمام وتعقيم اليدين والتقيد بالعدد داخل المحال والمطاعم والمجمعات المغلقة حتى نقلل اعداد الاصابات بفيروس كورونا خصوصا ان حالات الاصابات بهذا الفيروس بدأت خلال الأيام القليلة الماضية بازدياد بشكل ملحوظ نتيجة انتشار متحور «أوميكرون» في دول العالم.

