وطن النهار

اصدرت رئيس مجلس الخدمة المدنية مريم العقيل تعميما بشأن انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الاشرافية واستمرار وقف النقل والندب والاعارة. وجاء في نص التعميم الموجه الى الجهات الحكومية انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الاشرافية الذي تقرر بقرار مجلس الوزراء في 8 فبراير الفائت واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف بمراعاة جميع القواعد والاحكام والاجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن. واشار التعميم الى استمرار وقف النقل والندب والاعارة الذي سبق ان قرره مجلس الخدمة المدنية وفقا للاحكام والقواعد الواردة في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 10/2013 وتعديلاته للمدة التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.