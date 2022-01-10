وطن النهار

قال د. خالد احمد الصالح رئيس مجلس ادارة حملة «كان» بان استراتيجيتنا في الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» تتغير مبادراتها كل عام وفقاً لما يراه القائمون على الحملة كأولوية يجب العمل عليها، ويحتاج لتسليط الضوء عليه بشكل اوسع وأشمل، ومنها حملة التوعية بسرطان الغدة الدرقية، الذي يصيب النساء بالدرجة الأولى اكثر من الرجال، تقام الحملة في يناير 2022 تحت شعار «الوقاية.. حياة»، لاعطائها الاهتمام اللازم ولنشر التوعية تجاه هذا السرطان لأنه مرض قابل للشفاء بنسبة ترتفع الى اكثر من 90%، ففي حال الاكتشاف المبكر فان معدل البقاء على الحياة يصل الى 99.5%.

وأضاف بأن سرطان الغدة الدرقية يحدُث في خلايا الغدة الدرقية، التي تأخذ شكل الفراشة، والتي تقع في قاعدة العنق، وهي تفرز هرمونات لتنظيم معدَل نبض القلب، وضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم، والوزن، ويمكن الا يُسبِب سرطان الغدة الدرقية ايَ اعراض في البداية ولكن مع نموِه، يُمكن ان يُسبِب الألم والتورُم في العنق، وهنا نوصي بضرورة اللجوء الى الأطباء.

وحسب آخر احصاءات مركز الكويت لمكافحة السرطان في العام 2016 فان سرطان الغدة الدرقية يأتي بالمركز الثاني بعد سرطان الثدي بالنسبة للسيدات، وقد بلغت عدد الحالات التي تم تشخصيها 2873 مريضاً، حيث 1432 من الكويتيين و1441 لغير الكويتيين منهم 231 تم تشخصيهم بسرطان الغدة الدرقية، وقد بلغت الحالات لدى النساء الكويتيات 100 حالة، ولغير الكويتيات 72 حالة، اما بالنسبة للرجال فقد بلغت حالات الاصابة لدى الرجال الكويتيين 23 حالة ولغير الكويتيين 36 حالة.

وأوضح د. الصالح بأن مُعدَلات الاصابة بسرطان الغدة الدرقية آخذة في الازدياد. وبعتقد الأطباء ان ذلك بسبب التقنيات الحديثة التي سمحت لهم بالعثور على السرطانات الصغيرة في الغدة الدرقية، والتي لم يكن بمقدورهم اكتشافها في الماضي.

