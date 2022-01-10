وطن النهار

علمت «النهار» من مصادر قانونية ان النيابة العامة قررت حفظ بقية البلاغات المقامة من وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية ضد مشاهير السوشيال ميديا التي تمت اقام اقامتها عام. و اضافت المصادر انه بعد ان تبين من تحريات جهاز امن الدولة وتقريراً من ادارة الخبراء في وزارة العدل عدم وجود اموال متحصلة من جريمة فقد اُلغيت الاجراءات التحفظية بحقهم. الى ذلك، اعلنت وزارة الداخلية عن القبض على مواطنين في منطقة الرقة اثر مشاجرة اندلعت فيما بينهم وتم ضبط اسلحة بيضاء (سكين) وسلاح هوائي وجار اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. ووفق مصدر امني ان غرفة عمليات وزارة الداخلية قد تلقت بلاغاً عن وجود مشاجرة بين مجموعة شباب في منطقة الرقة، وعلى الفور هرع رجال الأمن والطوارئ الطبية الى موقع البلاغ، وتبين عند وصولهم ان المشاجرة اندلعت بين 8 مواطنين، وتم استخدام سلاح (أم صجمة) وسيف وسكاكين، وخلال المشاجرة صعد احد الأشخاص داخل مركبته وقام بدهس احد خصومه، وتم القبض عليهم من قبل رجال الامن وقام رجال الطوارئ الطبية بنقل المصابين الى المستشفى لتلقيهم العلاج اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

