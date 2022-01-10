وطن النهار

اعتمدت مدارس المرحلة الابتدائية الشهادات الدراسية، حيث بدأت في توزيعها منذ امس وحتى اليوم في مختلف المناطق التعليمية، في حين علقت بعض المدارس النتائج على الموقع الالكتروني ليتمكن اولياء الامور الاطلاع عليها، باعتبار ان اليوم الاثنين يعد آخر يوم عمل للمرحلتين الابتدائية ورياض الاطفال في الفصل الدراسي الأول.

بينما واصلت المدارس المتوسطة والثانوية عقد اختبارات الطلبة الدارسين في الصفوف من السادس وحتى الحادي عشر التي ستنتهي غدا الثلاثاء، علمت «النهار» من مصادرها، أن المناطق التعليمية اوصت الادارات المدرسية بضرورة رفع نتائج طلبتها واصدار الشهادات الاحد المقبل، مشيرة إلى أن اختبارات طلبة الصف الثاني عشر ستنطلق الاربعاء المقبل، مبينة ان هناك اكثر من 38 ألف طالب وطالبة في التعليم العام والخاص والمعهد الديني. ولفتت المصادر الى ان اللجنة المشتركة بين وزارتي الصحة والتربية اكدت اهمية الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية بحسب تعليمات السلطات الصحية لمنع انتشار الوباء في الميدان التربوي، وذلك من خلال تعقيم لجان الاختبارات بشكل يومي وضمان عدم انتقال العدوى نتيجة ملامسة الطلاب للمقاعد اضافة الى منع استخدام او تبادل الطلبة للادوات المستخدمة في الاختبارات. وذكرت المصادر ان قياديي التربية شددوا على اهمية توفير الاجواء المريحة داخل لجان الاختبارات وعدم ارباك الطلبة خلال الاختبارات والاكتفاء في عملية التفتيش قبل الدخول الى اللجان. واكدت ان الوزارة ستطبق الية فحص الـ pcr على الطلاب غير المطعمين ولن تسمح بدخولهم للجان الا بفحص نتيجته سلبية لا تتجاوز 72 ساعة مستدركة الى ان الوزارة تسعى من هذه الاجراءات الى مرور هذه الاختبارات دون تسجيل حالات اصابة بين الطلبة والمعلمين.

