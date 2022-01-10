وطن النهار

قال مدير إدارة التعليم الديني أنورالعبد الغفور إن إدارة التعليم الديني قامت برسم خطط التنظيم اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة لاختبارات 1454 طالبا من طلاب الصف الثاني عشر في 8 لجان رئيسة.

واكد العبد الغفور التزام إدارة التعليم الديني بالقرارات الصادرة من الوزارة وبتوجيه من وزارة الصحة فيما يخص الاشتراطات الصحية المطلوبة من تباعد جسدي والتزام بلبس الكمامة وتوفير ما يلزم من معقمات وكمامات طبية والكشف المبكر عند الدخول لمقر عقد الاختبارات ووضع العلامات التعريفية والإرشادات الطبية، بالإضافة إلى ترتيب الفرق التنظيمية واللجان الإدارية لذلك، وتخصيص غرف العزل احترازياً للطوارئ الطبية في كل معهد من معاهد التعليم الديني المخصصة لعقد الاختبارات وذلك حفاظاً على الصحة العامة.

