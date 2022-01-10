وطن النهار

ناشدت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف بالتدخل الفوري لحل أزمة عدم وجود عمال نظافة بمباني كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب القائمة منذ أكثر من 3 أشهر دون وضع حد لها. وقال رئيس لجنة الشكاوى في الجمعية إبراهيم المكيمي: إن جميع منتسبي «التعليم التطبيقي» يعانون بشكل واضح من تدني وسوء مستوى النظافة وتراكم النفايات في أروقة مبانيها الأمر الذي يهدد حياة وصحة طلبة وأساتذة وإداريي منتسبي «التطبيقي» ومراجعيها، خصوصاً مع انتشار الحشرات والذباب جراء تراكم النفايات.

وأضاف المكيمي بأن الجمعية وردها الكثير من الشكاوى عن تراكم تلك النفايات في مباني الهيئة وانتشار الروائح الكريهة بسبب سوء حالة النظافة، وانتشار الحشرات الضارة التي تسبب امراضا خطيرة على الصحة العامة.

