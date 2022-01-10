وطن النهار

أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة د. أحمد الهيفي أن الكويت حققت إنجازات نوعية في السنوات العشر الأخيرة كان للقوانين التي أقرها مجلس الأمة والجهود التي بذلتها وزارات الدولة والجهات الحكومية الأثر والدور الكبيرين فيها وفي النجاحات المسجلة بمختلف مناحي الحياة في البلاد.

واستعرض الهيفي في تقرير أصدره امس الأحد أبرز الجهود الحكومية والتشريعات التي أقرها مجلس الأمة في السنوات العشر الأخيرة وأثرها على المجتمع ومساهماتها في تطوير البلاد وتحسين المستوى المعيشي للأفراد وما حققته من مكاسب للمواطنين.

وتناول التقرير الإنجازات في عدة جوانب منها مرتبة الكويت ضمن المؤشرات العالمية في أكثر من مجال وأبرزها اختيارها الأولى عالميا (مركزا للعمل الإنساني) وتسمية الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله- (قائدا للعمل الإنساني).

وأضاف أن الكويت حلت في المرتبة الأولى عربيا والـ27 عالميا في مؤشر تنمية الشباب لعام 2021 والأولى عربيا في مؤشر التقدم الاجتماعي لعام 2021 والأولى عربيا في الأمن الغذائي والثانية عربيا في مؤشر الأمن وجودة الحياة.

وأوضح أن الكويت احتلت المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا في قيمة أصول الصندوق السيادي التي ارتفعت إلى 738 مليار دولار بعد أن كانت 270 مليارا استثمارات في 2011 ليسجل رقما قياسيا وغير مسبوق بزيادة ثلاثة أضعاف قيمته في 10 سنوات.

وتناول التقرير جانب (المشروعات الكبرى) الذي شمل مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد رابع أطول جسر بحري على مستوى العالم ومستشفى جابر الأحمد الأكبر في الشرق الأوسط وسادس أكبر مستشفى في العالم ومدينة الجهراء الطبية الأكبر على مستوى الخليج والمنطقة العربية على مساحة 235 ألف متر مربع.

وذكر ضمن (المشروعات الكبرى) أيضا مشروع الوقود البيئي الذي يعزز مكانة الكويت العالمية في صناعة تكرير النفط وإنتاج المشتقات النفطية عالية الجودة والأكثر أمانا للبيئة وأكبر محطة لاستيراد الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط والخامس عالميا لتلبية احتياجات الطاقة النظيفة وأحد أكبر مرافق استيراد الغاز المسال في العالم من حيث السعة التخزينية ومدينة صباح السالم الجامعية (جامعة الشدادية) أحد أكبر الصروح التعليمية في العالم حيث تقع على مساحة تقدر بحوالي 6 ملايين متر مربع وتستوعب ما بين 44 و50 ألف طالب وطالبة.

وعن جانب (المشاريع الإسكانية) أفاد بأنه شهد توزيع أكثر من 70 ألف وحدة سكنية منذ عام 2012 لمشاريع مدينة المطلاع التي تعتبر أكبر مشروع إسكاني في تاريخ الكويت وجنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد وجنوب عبدالله المبارك وجنوب خيطان والوفرة السكنية وغرب عبدالله المبارك.

ولفت إلى جانب (الرعاية الصحة) إذ احتلت الكويت المركز الثالث عربيا والـ59 عالميا ضمن مؤشر أمن الصحة العالمي في عام 2019 وهو أول تقييم شامل لقدرات الأمن الصحي العالمي.

علامة فارقة

وأشار التقرير بهذا الشأن إلى أهم المشاريع متمثلا بمستشفى جابر الأحمد ومدينة الجهراء الطبية ومركز صباح الأحمد للكلى والمسالك والمستشفى الأميري الجديد ومستشفى الرازي الجديد وافتتاح مكتب دائم لمنظمة الصحة العالمية في الكويت.

وعن الجانب (الاقتصادي) أفاد بأنه شهد إنجازات عدة أهمها استكمال بورصة الكويت عملية الإدراج في مؤشرات (مورغان ستانلي) للأسواق الناشئة وتدفق نحو 3?3 مليارات دولار إليها وهي علامة فارقة في مسيرة الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات العالمية للصناعات الدوائية في الكويت.

وتطرق التقرير إلى نمو الصندوق السيادي الكويتي إذ تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات العشر الأخيرة وأصبح الأول عربيا والثالث عالميا إضافة إلى تحقيق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عوائد قياسية بلغت 18?9 مليار دولار أرباح استثمارية في تسعة أشهر خلال عام 2020 وهو أفضل أداء استثماري في تاريخ المؤسسة.

ولفت إلى جانب (تنمية ورعاية الشباب) وكان من أبرز الإنجازات تأسيس الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره مليارا دينار لدعم المبادرين من الشباب والخريجين وتبني أكثر من 400 مبادرة ومشروع شبابي تحول أكثر من 30 منها إلى مؤسسات وطنية شبابية قام مؤسسوها بتوظيف عشرات الشباب.

وأشار في هذا الشأن إلى تخصيص جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي وهي أول جائزة من نوعها في الوطن العربي لتكريم الشباب الكويتيين على إنجازاتهم الإبداعية وتتويجا لدور ونجاحات الكويت في دعم الشباب فقد ارتقت إلى المرتبة الأولى عربيا في دعم وتنمية الشباب وصعدت من المركز 110 إلى المرتبة 56 عالميا وفقا لمؤشر تنمية الشباب الصادر عن (رابطة كومنولث).

الثقافة والرياضة

وعن الجانب (الثقافي والرياضي) ذكر التقرير أنه شمل إنجاز مركز عبدالله السالم الثقافي ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وافتتاح ستاد جابر الرياضي ومجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس أول مجمع متعدد المرافق والخدمات الأفضل من نوعه في الكويت والشرق الأوسط وقصر للسلام.

وتناول محور (الطرق) وأهم ما جاء فيه افتتاح 10 جسور رئيسة على شبكة الخطوط السريعة وافتتاح سبعة طرق رئيسة على عدة مراحل وافتتاح مشروع (بحيث) الممتد 22 كيلومترا بالكامل.

واستعرض جانب (الخارجية) الذي تضمن اختيار الكويت (مركزا للعمل الإنساني) وتسمية الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله (قائدا للعمل الإنساني) وحصول الكويت على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عام 2017 وقيام الكويت بدور أساسي في توقيع الاتفاقية التاريخية للمصالحة بين الدول الخليجية.

أما الشق الآخر من التقرير فتطرق إلى التشريعات والقوانين التي أقرها مجلس الأمة في آخر 10 سنوات حيث شهدت 837 تشريعا هو إجمالي القوانين الجديدة والتعديلات على القوانين منها 218 قانونا جديدا تشكل ما نسبته 26% من إجمالي القوانين الصادرة في تاريخ الحياة البرلمانية تعد ركيزة قوية في البنيان التشريعي للكويت. وقال التقرير إن أبرز قوانين مجلس (المبطل الأول) فبراير 2012 إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة وتعديل قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بشأن تقليص مدد الحبس الاحتياطي. وأضاف ان من أهم القوانين للمجلس (المبطل الثاني) ديسمبر 2012 تأسيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره مليارا دينار لدعم المبادرين من الشباب والخريجين وقانون رقم 101 لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة.

