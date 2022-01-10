وطن النهار

وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الشباب حول أسباب تجمع مياه الأمطار وعدم تصريفها في شبكات الصرف. وقال في مقدمة السؤال: مَّن الله -عز وجل- على بلدنا بأمطار خير ورحمة يوم الأحـد قبل الماضي ولما كانت تلك الأمطار قد نتج عنها تراكم وتجمع للمياه في العديد من المناطق والمحافظات وتسبب ذلك في كثير من الشكاوى لدى المواطنين والمقيمين لما سببه تكدس مياه الأمطار من أضرار تمس الممتلكات العامة والخاصة والتي تتكرر بشكل سنوي على الرغم من تصريحات المسؤولين بوزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن الجاهزية والاستعداد الكامل لموسم الأمطار، لذا يرجي إفادتي بأسباب تجمع مياه الأمطار بشكل كبير وملحوظ وأسباب عدم تصريفها في شبكات صرف الأمطار مما أدى إلى غرق وتكدس العديد من المناطق بالمياه، وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن وكذلك تحديد القطاعات والجهات المسؤولة عن ذلك، وتحديد المسؤوليات التأديبية حيال المتسببين عنها. واستفسر عن خطة الوزارة بخصوص الاستعداد لموسم الأمطار الحالي وما تم اتخاذه بشأن تنظيم وتنظيف شبكة تصريف مياه الأمطار. وطلب بيان مدى القدرة الاستيعابية لشبكة صرف مياه الأمطار، مع تحديد مسارات شبكة الصرف وما إذا كان تنفيذها في بعض النقاط قد تم تغييره من عدمه، كما طلب بيانا بعقود صيانة الطرق والشبكات وكذلك عقود صيانة الطرق السريعة الجارية المتضمنة تنظيف شبكات صرف مياه الأمطار وأسماء متعهدي تلك العقود وتاريخ المباشرة لكل عقد وأسماء مهندسي الإشراف على عقود الصيانة المشار إليها وعدد سنوات الخبرة لكل منهم، واخر بشأن أوامر العمل الصادرة لعقود الصيانة لبند تنظيف مناهيل وجاليات صرف الأمطار خلال العام المالي الحالي والاعتمادات المالية المخصصة لها.