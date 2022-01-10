مال وأعمال

يبدو أن عجلة الهيكلة الإدارية المرتقبة قد بدأت في الدوران، حيث قالت مصادر لـ«النهار»: إن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات واسعة في هذا الصدد تبدأ بقيادات الصف الثاني وما يتبعهم خاصة في الجهات ذات الطابعين الاقتصادي والخدمي.

واوضحت المصادر ذاتها أن توجيهات صدرت بمنع التدخلات السياسية والترضيات في تسكين الشواغر بالصف الثاني في عدد من الجهات الحيوية، والاحتكام فقط للكفاءة والخبرة ومعدلات الإنجاز.

وبينت أن عملية البحث عن قيادات اصلاحية نظيفة اليد مستمر، موضحة ان هناك قيادات كفؤة واصلاحية وتعمل يداً بيد لتحسين الاوضاع الاقتصادية والخدمية، وتحسين مؤشرات وتصنيفات البلاد على الأصعدة الدولية.

فيما تحدثت المصادر كذلك، عن توجهات لحسم ملف ترشيد الدعوم وضغط الانفاق بالموازنة المقبلة لـ19 ملياراً فقط، في محاولات حكومية جادة لتقليل العجز ووقف الهدر وتعزيز اداء الموازنات المقبلة.

واشارت الى أن هناك ازمة في تمويل مشروعات التنمية، فيما يؤشر لاحتمالية مساهمة البنوك في عملية التمويل خلال المرحلة المقبلة.

يأتي هذا فيما دعت مؤسسات دولية الى تسريع الإصلاحات، وانهاء الجمود السياسي بين الحكومة والمجلس والتي استمرت لفترات طويلة وعطلت الكثير من التقدم نحو المعالجات.

وكانت المواجهة بين الحكومة والمجلس خلال الفترات الماضية، قد عطلت العمل التشريعي و جهود تدعيم المالية العامة وتفعيل إجراءات منها مشروع قانون الدين العام الذي يسمح للبلاد بدخول أسواق السندات العالمية وهو ما يمثل أولوية للحكومة.

وثمنت عدة جهات دولية التطورات الإيجابية بين الحكومة والمجلس، بيد أنها لم تخف شكوكها في بلوغ الأهداف المنشودة، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي الذي لا يقتصر إنعاشه على مجرد حصول تهدئة سياسية بل يتطلب الأمر وجود إرادة حقيقية من جميع الأطراف للقيام بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة.

وقال صندوق النقد في بيان اخيرا، إن الكويت الغنية بالنفط تحتاج للعمل على إصلاحات شاملة وعلى عناصر مثل المزايا الاجتماعية وسوق العمل ومناخ الأعمال.

وأضاف الصندوق في بيان «الجمود السياسي المستمر عرقل الإصلاحات وزاد من ضعف الاقتصاد الكلي لكن الجهود الجديدة المبذولة على مستوى رفيع تجدد الأمل في فك الجمود».

وقال صندوق النقد، إن الأوضاع المالية في الكويت في طريقها للتحسن بفضل ارتفاع أسعار النفط بعد أن تسبب تراجعها جراء انتشار فيروس كورونا في عجز في الموازنة العامة وتوقع فائضا في السنة المالية 2021/2022.

