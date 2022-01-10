مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ «النهار»، عن توجه لتعديلات جوهرية على قانوني هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأملاك الدولة، بغرض تنقيح وإزالة المواد الواردة في القانونين والتي عرقلت لسنوات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وكذلك العمل على إجراء تعديلات على قانون أملاك الدولة.

ولفتت المصادر الى أن تلك التعديلات ستقوم بها لجنة مشكلة من وزارات : المالية ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والتجارة والكهرباء والماء وممثلين من إدارة أملاك الدولة.

وبينت أن اللجنة ستقوم بإضافة مواد جديدة من شأنها تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية، كما أن اللجنة بإعادة دراسة كافة المشاريع الكبرى المدرجة في خطط التنمية، مع دراسة أفضل السبل الكفيلة بالقضاء على معوقات التنفيذ.

واستدركت المصادر قائلة «إن تحفيز القطاع الخاص لبناء شراكة فاعلة مع الحكومة لتنفيذ المشروعات وتمكينه من خلق فرص وظيفية في اقتصاد متنوع ومستدام من بين الرؤى الركائز التي تستهدفها الحكومة الحالية».

وتتسق تلك الرؤية مع تقرير اقتصادي متخصص شدد على أهمية اتخاذ الحكومة إصلاحات شاملة تركز على ترسيخ روح الابتكار وريادة الأعمال واتاحة الوظائف في القطاع الخاص وتحسين جودة القوى العاملة.

ولفتت المصادر أن الاقتصاد الكويتي يواجه تحديات طويلة الأجل تتمثل في اعتماد الاقتصاد على النفط، مشيراً إلى أنه على الرغم من احتياطيات النفط الكبيرة التي تمتلكها الكويت إلا أن التحول العالمي نحو استخدام الطاقة النظيفة يشكل خطراً على استدامة الاقتصاد والمالية العامة للدولة في المدى الطويل.

وبين تقرير البنك الدولي أن العقد الاجتماعي السائد في الكويت الذي يكفل توظيف جميع المواطنين الكويتيين بشكل شبه مضمون، على فاعلية القطاع العام واستدامة المالية العامة ونمو القطاع الخاص، مستدركاً بالقول إن هذا العقد يعوق تنمية قطاع خاص غير نفطي مفعم بالنشاط والحيوية، كما لا يشجع المواطنين الكويتيين على مواصلة الدراسة الأكاديمية بسبب أحقية التوظيف في القطاع العام بغض النظر عن مستوى التعليم.

وأشار إلى أن ما يجعل توجه الحكومة نحو القطاع الخاص ينسجم مع مع تطلعات الخطة التنموية الثالثة والتي بمقتضاها يتم التركيز على مشاركة القطاع الخاص في التنمية خلال الـ 5 سنوات الممتدة من 2020 إلى 2025 وهو الأمر الذي يركز عليه إطار الشراكة بين الكويت والبنك الدولي.

