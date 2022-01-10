مال وأعمال

دشنت مؤشرات البورصة تداولاتها بمكاسب تجاوزت 322 مليون دينار بدعم من عمليات الشراء القوية على الاسهم القيادية من المحافظ والصناديق الاستثمارية بالتزامن مع الارتفاعات القوية التي شهدتها الاسواق العالمية مع استقرار اسعار النفط فوق 80 دولارا وذلك في ظل التقارير العالمية عن توقعات بحدوث انتعاشة اقتصادية في 2022 مع ضعف اثار الفيروس وتحوراته.

وقد ارتفعت البورصة في نهاية جلسة أمس بشكل جماعي رغم تقلص وتيرة التداولات، ليرتفع المؤشر العام بنسبة 0.77 في المئة وبنحو 54.78 نقطة لترتفع من 7097.26 نقطة إلى 7152.04 نقطة، وزاد السوق الأول بنسبة 0.73 في المئة وبـ 56.9 نقطة من 7703.6 نقطة إلى 7760.5 نقطة،

وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.8 في المئة وبنحو 51.6 نقطة ليرتفع من 5917.7 نقطة إلى 5969.45 نقطة، وارتفع المؤشر «رئيسي 50» بنسبة 1.1 في المئة وبـ 72.2 نقطة من 6171.23 إلى 6243.48 نقطة.

وكانت البورصة قد شهدت ارتفاعاً في مستهل تعاملات الجلسة بدعم صعود 6 قطاعات، حيث زاد مؤشرها العام بنسبة 0.34 في المئة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3 في المئة، في حين ارتفع المؤشر «الرئيسي» بنحو 0.45 في المئة، والمؤشر «رئيسي 50» بنسبة 0.61 في المئة، وبلغت أحجام التداول في البورصة في أول ساعة من الجلسة نحو 76.9 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2.5 ألف صفقة حققت سيولة بقيمة 14.7 مليون دينار.

وارتفعت القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنحو 322 مليون دينار دينار وبنسبة 0.77 في المئة، لترتفع من 41.713 مليار دينار إلى 42.035 مليار دينار، كما زادت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 231 مليون دينار وبنسبة 0.73 في المئة من 31.387 مليار دينار إلى 31.618 مليار دينار، وصعدت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.8 في المئة وبقيمة 90 مليون دينار من 10.326 مليار دينار إلى 10.416 مليار دينار.

