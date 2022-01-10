مال وأعمال

حرصاً على تفعيل دوره في المشاركات المجتمعية، كجزء من برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية، شارك بنك الكويت الدولي (KIB) في فعاليات الشهر الثاني من مهرجان Food Buzz للمشروعات والشركات المحلية للأطعمة والمشروبات، والتي أقيمت في نهاية الشهر الماضي في مجمع العاصمة الجديد، وقد جاء ذلك ضمن إطار رعايته المقدمة للمهرجان ككل ودعم جميع أنشطته المختلفة والممتدة حتى نهاية فبراير من العام الحالي.

وخلال تلك المشاركة، خصص البنك، كما في الفعالية الأولى للمهرجان Food Buzz، جناحاً له يضم مجموعة من الألعاب والمسابقات المسلية ليقدم بها KIB فرصة لزواره للفوز بالعديد من الهدايا، كذلك للاشتراك في السحب النهائي على الجائزة الكبرى، وذلك بشرط حضور جميع فعاليات المهرجان وختم كارت تذكرة الحضور في كل دورة من الدورات الأربعة التي يتألف منها هذا الموسم.

وفي هذا السياق، علقت مروه معرفي من إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB: «يأتي حرصنا على التواجد شخصياً في مثل هذه الأنشطة من واقع إيماناً بأن دورنا المجتمعي لا يقتصر على تقديم الدعم المادي فقط، بل يتضمن أيضاً توطيد الروابط الاجتماعية بيننا وبين المجتمع الذي نعيش فيه من خلال تفاعلنا مع أفراده من جميع الفئات، ما يتماشى مع شعارنا المؤسسي وهو أن نكون «بنكاً للحياة».

كما أشارت معرفي إلى رعاية KIB المتواصلة لمهرجان Food Buzz، والتي قدمت بهدف دعم المشاريع الريادية الكويتية الصغيرة، وتوفير المنصات والمجالات التسويقية المناسبة والفعالة لها، مسلطةً الضوء على دور القطاع الخاص المهم والحيوي في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد المحلي.

وفي ختام تصريحها، أفادت معرفي بأن تشجيع المواهب والطاقات الكويتية تعتبر إحدى الركائز الرئيسة لبرنامج KIB المجتمعي، موكدةً على سعيه المستمر لتقديم كل سبل الرعاية لتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، حيث إنها تسهم بشكل كبير في إحداث تأثير إيجابي على المجتمع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

