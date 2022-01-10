مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان أسماء الرابحين في السحب الأول لحملة بطاقات بوبيان الائتمانية حيث ربح العميل ضرار جمال الفضالة الجائزة الاولى وهي عبارة عن مليون ميل سفر من الخطوط الجوية الكويتية والعميل عبدالله سليمان الجابر ربح قسيمة شرائية بقيمة 5,000 دينار من The Lounge & StepTwo بالإضافة إلى عشرة رابحين بجوائز عبارة عن إقامة ليلتين في احدى فلل فندق ومنتجع الجميرا بشاطئ المسيلة.

وتمت دعوة الرابح بجائزة المليون ميل لاستلام جائزته بحضور المدير التنفيذي لإدارة البطاقات في بنك بوبيان يوسف الماجد ومدير إدارة خدمة العملاء المتميزين في الخطوط الجوية الكويتية مشعل المطيري.

وقال المطيري «اننا سعيدون بالمشاركة بهذه الحملة والتعاون مع بنك بوبيان والذي لا يعد التعاون الأول بين الطرفين موضحاً ان الخطوط الجوية الكويتية حريصة دائماً على التعاون ودعم العلاقات المشتركة مع القطاع المصرفي بما يصب في تقديم افضل الخدمات والعروض للعملاء وتحفيزهم بشكل مستمر بالسفر على وجهاتنا.

وأضاف أننا نهتم بأدق التفاصيل لكسب رضا عملائنا من خلال توفير أفضل باقات السفر والوجهات الأكثر طلباً لهم موجهاً شكره إلى جميع أعضاء نادي الواحة لولائهم للناقل الوطني ونتمنى أن يقضوا أجمل الأوقات بسفرهم معنا».

من جانبه قال الماجد ان «الحملة مستمرة ومتواصلة مع العديد من المفاجآت والجوائز الشهرية القيّمة والمتنوعة لعملائنا من حاملي بطاقات بوبيان الائتمانية حتى فبراير2022 من خلال التسجيل في الحملة عبر الموقع الإلكتروني لبنك بوبيان».

وأشار الماجد ان جميع العملاء المؤهلين للدخول في السحب القادم من حاملي بطاقات بوبيان الائتمانية وبطاقات بوبيان المسبقة الدفع يمكنهم الربح بإحدى جوائز الحملة القيمة شهرياً ، حيث يمكن لعميل بوبيان الحصول على مليون ميل سفر من الخطوط الجوية الكويتية من خلال عضوية (نادي الواحة) او قسيمة شرائية بقيمة 5,000 دينار من The Lounge & StepTwo بجانب الحصول على إقامة ليلتين في احدى فلل فندق ومنتجع الجميرا بشاطئ المسيلة.

وأكد الماجد ان بنك بوبيان يسعى دائماً إلى تقديم كل ما يجعل عملاءه مميزين وذلك نظراً لما ينفرد بتقديمه لجميع الشرائح وفهم احتياجاتهم ومتطلباتهم المختلفة ومن ثم طرح المنتجات والخدمات التى ترضيهم.

يذكر ان بطاقات بوبيان الائتمانية توفر العديد من العروض، حيث يمكن الحصول على خصومات فورية على مجموعة مختارة من المطاعم والمقاهي، ومحال الأزياء والمجوهرات، بجانب محال الأثاث ومراكز الرعاية الصحية. بالإضافة إلى مزايا أخرى كتأمين السفر، وحماية المشتريات.

