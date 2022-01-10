مال وأعمال

صرح المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية الأستاذ الدكتور يعقوب الرفاعي أن المعهد سيستضيف البروفيسور مايكل واد أستاذ الابتكار والاستراتيجية في IMD، ومدير المركز العالمي لتحويل الأعمال الرقمية، ليعقد برنامج تدريبي عن بُعد بعنوان «تحسين الابتكار والإبداع والأداء في العصر الرقمي»، وذلك يوم 8 فبراير 2022.

يُعقد هذا البرنامج برعاية من كل من بنك الكويت الوطني وبنك برقان والبنك الأهلي الكويتي.

بروفيسور مايكل واد هو أستاذ في IMD، حائز على عدة جوائز عالمية، ومؤلف لعدة كتب صُنفت أنها الأكثر مبيعاً في العالم، ومُتحدث رئيس في العديد من الندوات والمحاضرات المهنية المهمة، وكذلك في البرامج التلفزيونية والإذاعية الأكثر انتشاراً.

وفي إطار التحول الرقمي الذي يشهده العالم على جميع الأصعدة وفي جميع القطاعات المهمة، وفي قطاع المال والأعمال على وجه الخصوص، جاءت استضافة المعهد للبروفيسور مايكل ليُقدم أحد أهم البرامج التدريبية والخاصة بالتحول الرقمي، حيث أشار الرفاعي إلى أن سُرعة التغيير والتطوير في العالم، تتطلب العمل على مواكبتها، والتطوير من آلية العمل فيها، ما يتطلب عقد العديد من البرامج والدورات التدريبية لتاهيل العاملين فيها.

حيث سيتم طرح ومناقشة العديد من المواضيع المهمة في هذا البرنامج والمتعلقة بالتحول الرقمي مثل: قيادة الحلول غير الاعتيادية، والعمل على إنشاء نهج جديد ومرن لحل المشكلات التي تواجه المؤسسات، واكتشاف أنماط جيدة للتعامل معها، وذلك من خلال رؤيتها بالصورة الكبيرة والشاملة، وكذلك كيفية العمل على تسخير القوة الرقمية واستخدام أدواتها للمساهمة في الابتكار والتطوير وتحسين الإنتاجية والكفاءة، والسعي دائماً نحو الأفضل، والتحلي دائماً بالثقة والتفاؤل لتحقيق الإبداع والتغلب على الحواجز، وطرح آليات واستراتيجيات للتغلب على العقبات.

والجدير بالذكر أن معهد الدراسات المصرفية استضاف خلال الأعوام الماضية أشهر المحاضرين العالميين، مثل: روبن شرما، وجون ماكسويل، وتوم بيترز، وأدريان جوستيك، ولورانس هفتون، وجون بالدوني، ومارك سانبورن، ومايكل نيل وجويل غارفينكل، وستيف فاربر وديف ألرتش، وإريك كوالمان وكذلك استضاف المعهد من كلية هارفارد لإدارة الأعمال مدير التعليم التنفيذي جيم داود والبروفيسوره ليندا هيل والمحاضرة فرانشيسكا جينو، كما استضاف المعهد كل من محمد القحطاني من المملكة العربية السعودية، ولطيفة اللوغاني من الكويت. حيث عقدوا عدداً من المحاضرات وورش العمل، شارك فيها نخبة من العاملين في القطاع المصرفي والمالي، والمؤسسات الاستثمارية والعقارية، بالإضافة لقطاعات أخرى كالخدمات والنفط والتدريب والتعليم، وبالإضافة إلى مشاركين من وزارات الدولة المختلفة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي.

