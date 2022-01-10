مال وأعمال

يواصل بنك وربة حرصه على أن يكون الأقرب إلى عملائه دائماً حيث يسعى إلى تقديم أفضل الخدمات المصرفية المتميزة لهم، وفي هذا الإطار أعلن البنك عن افتتاح فرعه الثامن عشر والأول في محافظة مبارك الكبير بمنطقة أبو فطيرة و الكائن في موقع جمعية أبو فطيرة التعاونية، حيث حرصت الإدارة على الإبداع في التصميم المعماري الداخلي للفرع الجديد كما في جميع فروعه لخلق بيئة عصرية ومريحة للعميل خلال إنجاز جميع معاملاته واحتياجاته المصرفية. حيث إن الفرع مزود بأحدث الشاشات التفاعلية والتسويقية التي تزود العملاء على آخر وأحدث الخدمات والمنتجات التي تواكب احتياجاته المصرفية، بالإضافة لتقديم الخدمات للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويقدم البنك أفضل الخدمات والحلول المصرفية من خلال الفرع التي تواكب مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء وفي الوقت نفسه تتلاءم مع تطلعات واحتياجات العملاء على اختلافها، ويسعى البنك لافتتاح العديد من الفروع هذا العام في جميع محافظات الكويت.

وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة أول الفروع والخدمات المصرفية الخاصة عبد الله الشعيل في بنك وربة: يأتي افتتاح فرع أبو فطيرة الجديد في إطار حرصنا على أن نكون الأقرب لعملائنا ، وهو ما نراه يمثل خطوة جيدة في طريقنا لتطوير أداء أعمالنا المصرفية بما يدعم تقديمنا خدمات مصرفية متميزة تعكس نمو وتطور أعمال البنك في كل المجالات وتؤكد على سعينا لترسيخ تلك الريادة في المستقبل.

وقد تم تجهيز فرع أبو فطيرة بحيث يتمكن موظفو بنك وربة ذوو المهنية العالية من إجراء وتقديم جميع خدماته ومنتجاته المصرفية المتنوعة لكل عملائه على اختلاف شرائحهم ومتطلباتهم، والتي من بينها: فتح حسابات التوفير والحسابات الجارية وخدمات التمويل الشخصي والتحويلات، وغيرها الكثير. وسيتم إعطاء الأولوية لعملاء حسابي الماسي والصفوة في إنجاز جميع المعاملات، حيث تم تخصيص موظف خاص لهم. كما يخصّ البنك عميلاته من السيدات من خلال تجهيز قسم خاص لهن داخل الفرع بما يحقق مزيداً من الخصوصية للعميلات أثناء أداء معاملاتهم البنكية.

ويقدم بنك وربة خدماته في كل الظروف وعلى مدار الساعة من خلال قنواته الإلكترونية المتنوعة وفي مقدمتها خدمة وربة أونلاين عبر التطبيق الخاص للبنك، كما يوفر البنك خدماته المصرفية عبر أجهزة وربة للسحب الآلي والإيداع النقدي وذلك من خلال أفرعنا التي تغطي كل مناطق الكويت.

