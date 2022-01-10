مال وأعمال

1 مشروعات قيد الدراسة في قطاع الإنشاءات: تخطط الكويت لدراسة 5 مشروعات لبعض المباني العامة وامدادها بالطاقة الكهربائية ومشروعات البنية التحتية أبرزها في هيئة الاستثمار المباشر في محافظة العاصمة والمدينة الطبية في محافظة الجهراء، وقد وصلت قيمتها مجتمعة إلى حوالي 348 مليون دولار.

2 43 مشروعا في مرحلة التصميم ضمن قطاع الإنشاءات وتقدر قيمتها بنحو 11.8 مليار دولار، من هذه المشروعات استكمال بناء المدينة اسكنية في جنوب سعد العبدالله بقيمة 4 مليارات دولار بحدود عام 2030، إضافة إلى إنشاء المنطقة الاقتصادية في منقطة الشقايا والوفرة بقيمة تتجاوز مليار دولار ويتوقع أن ينتهي تنفيذه في عام 2036، إضافة إلى العديد من المشروعات الأخرى.

3 10 مشروعات مازالت في مرحلة تقييم العطاءات وتقدر قيمتها بنحو مليار دولار، وسينتهي تنفيذها في عامي 2023 و2024. وتخدم هذه المشروعات إنشاء المباني العامة ومنها المبنى الإداري في ميناء الشعيبة.

4 9 مشروعات وقع عقدها وفقا للعطاءات المعلنة وتصل قيمتها 1.4 مليار دولار.

5 7 مشروعات Main Contract PQ تصل قيمتها 1.3 مليار دولار.

بذلك تقترب قيمة المشروعات المخطط تنفيذها وطرحها في عامي 2021 و2022 من حوالي 16 مليار دولار في قطاع الإنشاءات وحده وفق بيانات ميد للمشروعات.

