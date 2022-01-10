مال وأعمال

اشار تقرير شركة كامكو انفست الى انه بعد تزايد إصدارات السندات والصكوك الخليجية على مدار عامين متتاليين، عادت مجددا للتراجع في العام 2021. وكما كان متوقعا، كان هذا التراجع مدفوعا بانخفاض الإصدارات الحكومية لمدة عامين متتاليين، بينما نمت إصدارات الشركات للعام السادس على التوالي. وكانت أسعار النفط الخام التي وصلت في متوسطها إلى أعلى المستويات المسجلة في ثلاث سنوات عند مستوى 70.9 دولاراً للبرميل ضمن الأسباب الرئيسة لانخفاض الإصدارات الحكومية خلال العام 2021. من جهة أخرى، أدى تعافي النشاط الاقتصادي بعد القيود المتعلقة بجائحة «كوفيد-19» إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص ما أدى إلى تزايد الإصدارات خلال العام.

أما من حيث نوع أداة الدين المصدرة، زادت إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثالث على التوالي ووصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ببلوغها 57.2 مليار دولار في العام 2021 مقابل 52.1 مليار دولار في العام 2020.

من جهة أخرى، تراجعت إصدارات السندات للمرة الأولى منذ العام 2018 لتصل إلى 89.5 مليار دولار في العام 2021 مقابل 99.0 مليار دولار في العام 2020. وبلغ إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية 146.7 مليار دولار في العام 2021 مقابل 151.1 مليار دولار في العام 2020.

كما سجل إجمالي إصدارات أدوات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا للعام الثالث على التوالي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 233.2 مليار دولار. إلا أن النمو على أساس سنوي جاء أقل بكثير، حيث لم تتجاوز نسبته 6.4 في المئة مقارنة بالنمو ثنائي الرقم الذي شهدناه خلال العامين الماضيين. وكان معدل النمو على أساس سنوي لإصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2021 مدفوعا فقط بزيادة هائلة في إصدارات الصكوك على خلفية تسجيل إصدارات السندات لمعدل نمو هامشي في خانة الاحاد. ونتوقع مجددا ان يشهد إجمالي الإصدارات في المنطقة تراجعا هامشيا في العام 2022. ومن المتوقع أن تنخفض الإصدارات الحكومية على خلفية ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الاحتياجات التمويلية للإنفاق الاجتماعي، في حين أن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر أيضا على إصدارات الشركات.

ازدادت إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي في العام 2021 لتصل إلى مستوى قياسي جديد. وكان نمو الإصدارات مدفوعا بصفة رئيسة بإصدارات سندات الحكومة المصرية التي سجلت ارتفاعا قياسيا خلال العام. وارتفع إجمالي السندات الصادرة عن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.2 في المئة ليصل إلى 176.2 مليار دولار في العام 2021 مقابل 172.4 مليار دولار في العام 2020. في حين بلغت إصدارات السندات من قبل دول مجلس التعاون الخليجي 89.5 مليار دولار في العام 2021 مقابل 99.0 مليار دولار في العام 2020، وسجلت الدول غير الخليجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا بنسبة 18.1 في المئة ببلوغ قيمة إصداراتها 86.7 مليار دولار في العام 2021 مقابل 73.4 مليار دولار في العام 2020.

تظهر التوقعات لعام 2022 أن البنوك المركزية لا تزال متباينة في نهجها لمعالجة القضايا الاقتصادية. من ناحية، من المتوقع أن تظل البنوك مركزة على احتواء التضخم عن طريق تشديد السياسة النقدية.

لا يزال الضغط على ربط العملات، كما يتضح من الأسعار الآجلة لعملات دول مجلس التعاون الخليجي، عند مستويات المتوسط التاريخية بعد أن بلغ ذروته خلال منتصف العام الماضي.

بالنسبة لإصدارات الدخل الثابت في العام 2022، نتوقع أن نرى اتجاها مماثلا من قبل الحكومات في المنطقة خلال العام 2022 مع انخفاض في الإصدارات السيادية يقابله جزئيا زيادة في إصدارات الشركات. من المتوقع أن تكون احتياجات التمويل مرتبطة بشكل أساس بتوسيع القدرات. تراجعت دوافع الكويت لإقرار قانون الديون مرة أخرى بسبب ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من أن موازنة الميزانية لا تزال أولوية. من ناحية أخرى، فإن تعافي الاقتصاد وزيادة ثقة المستهلك يوفران حوافز للقطاع الخاص لإصدار الديون والتوسع، بما في ذلك المشاركة في المشاريع الحكومية عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في العام 2022 ما يؤدي إلى ارتفاع طفيف في إصدارات الشركات خلال العام مقابل 2021. ومع ذلك، من المتوقع أن تعوض هذه الزيادة جزئيا الانخفاض المتوقع من قبل جهات الإصدار الحكومية المتوقعة في العام المقبل.

