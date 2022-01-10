مال وأعمال

استحوذت منصة «?و»، أول منصة شبابية متكاملة في الكويت لاحتضان المواهب الشابة، والتي أسستها الشيخة عهود سالم العلي الصباح في الكويت على نتيجة تعاون مثمر بينها وبين ريهام العيار لتمكين الطاقات الشبابية،على حصة مهمة في تطبيق «ألعاب الدواوين» الرقمي (Duwaween Games).

وتمت عملية الاستحواذ على أساس تقييم بلغ 3.6 ملايين دولار. وتعد هذه الصفقة التي وقعت مع بداية العام 2022 أحدث عملية استحواذ قامت بها شركة ناشئة في الكويت، وتكمن أهميتها في أنها تناولت قطاع الترفيه الرقمي الذي يحظى بإقبال واسع على مستوى العالم من قبل المستثمرين والمستخدمين على حد سواء ما يدعم العوائد المتوقعة على الاستثمار فيه.

هذا وقد جاءت خطوة الاستحواذ لتتكامل مع الورشة التطويرية الشاملة التي شهدها تطبيق «ألعاب الدواوين» منذ العام 2019، والذي كان يسمى «كوت بوسته». وتجلت من خلال دخول رائد الاعمال داود معرفي شريكا مع «كويت نت» الشركة الرائدة في مجال الخدمات التكنولوجية في الكويت. وترجمت هذه التطورات آنذاك، في النجاحات المتسارعة التي شهدها التطبيق عبر إضافة لعبة «بلوت» الأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية ولعبة «هاند» المحببة من قبل السيدات على وجه الخصوص.

قالت الرئيس التنفيذي لمنصة «?و»، ريهام العيار: «يشكل استحواذ ?و على حصة في تطبيق «ألعاب الدواوين» خطوة مهمة وشراكة نتطلع لها كونها تتناغم مع أهداف المنصة في احتضان المواهب الشبابية في الكويت ودعم المشاريع الإبداعية فيها».

وأوضحت ريهام: «إن عملية الاستحواذ أتت بعد دراسة متأنية للخطط التطويرية الخاصة بـ «ألعاب الدواوين»، خاصة أن هناك فرصة جدية وحقيقية للتوسع والنمو، فدخول منصة ?و ضمن قائمة مساهمي «ألعاب الدواوين»، من شأنها أن تدعم هذه الخطط وتتكامل مع جهود كلا من شركة «كويت نت» والرؤية المبتكرة لداود معرفي».

كذلك، أكدت العيار على أهمية الصفقة لا سيما وأنها تمت على تطبيق خاص بالألعاب الرقمية، في ظل قلة مثل التطبيقات مقارنة إلى التطبيقات العاملة في مجالات أخرى. كما أن قطاع الألعاب الترفيهية الرقمية حول العالم يشهد إقبالا غير مسبوق ويحقق إيرادات ضخمة وعوائد قياسية على الاستثمار.

بدوره، تقدم رائد الأعمال والشريك في تطبيق «ألعاب الدواوين» داود معرفي بالشكر من منصة «?و» والقائمين عليها على ثقتهم ودخولهم كمستثمرين في التطبيق، لتنضم بذلك المنصة إلى المساهم الرئيسي المتمثل بشركة «كويت نت»، والتي كان لفريق عملها والقائمين عليها دورا حيويا في تطوير التطبيق على مدى السنوات القليلة الماضية. وعبر معرفي عن ثقته بأن التقاء جهود «كويت نت» ومنصة «فو» سيكون بمثابة انطلاقة جديدة لتطبيق «ألعاب الدواوين» لتحقيق مزيد من التوسع نحو أسواق واعدة أو طرح ألعاب جديدة، خصوصا وأن التطبيق يملك قاعدة واسعة ومتنوعة من المستخدمين ويحظى بثقة وإقبال واسع من قبل مختلف الشرائح.

وأوضح أنه سيجري العمل على تنفيذ الخطط التطويرية الجديدة الخاصة بالتطبيق والكشف عنها قبيل شهر رمضان المبارك المقبل، لا سيما وأن التطبيق يشهد إقبالا كبيرا وقياسيا من قبل المستخدمين بالتزامن مع الشهر الفضيل.

وكشف معرفي عن أن مساهمي «ألعاب الدواوين» يطمحون ويخططون لجولة تمويل جديدة أمام مستثمرين استراتيجيين بالتزامن مع خطط التوسع المنتظرة.

