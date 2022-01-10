مال وأعمال

أعلنت شركة أرزان ثروات، والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة ناجحة لبيع مجمع للأبحاث الطبية التكنولوجية في ولاية كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأميركية وحققت أرباحاً ممتازة للمستثمرين.

يتألف العقار المباع من ثلاثة مبانٍ حديثة بمساحة 159,746 قدم مربع تقع في مدينة أليسو فيجو في مقاطعة أورانج – ولاية كاليفورنيا، ومؤجرة بالكامل إلى شركة Glaukos وتمثل هذه المباني المقر الرئيسي للإدارة بالإضافة الى مرافق الأبحاث والتطوير الرئيسة الخاصة بالشركة. وقد قامت أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي للتخارج من هذا الاستثمار بسعر بيع يفوق التوقعات الأولية بكثير، وهو ما عكس نجاح أرزان ثروات في الاستحواذ على العقار بسعر جيد في خضم جائحة فيروس كورونا في عام 2020 والتي أعقبها استقرار الأسواق خلال عام 2021.

علق مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات: «يعد مجمع Glaukos للأبحاث الطبية التكنولوجية فرصة استثمارية فريدة وعقار عالي الجودة يوفر تدفقات نقدية قوية ونموا ثابتا في الإيجارات، مما يجعله أحد الأصول الجذابة طويلة الأجل للمشتري الجديد. يسعدنا أننا تمكنا من تجاوز توقعات مستثمرينا بشكل كبير في فترة الاستحواذ القصيرة، وتوفير عوائد قوية للغاية لمستثمرينا المميزين. يؤكد هذا التخارج وهو أحد صفقات البيع المربحة من العديد من التخارجات التي حققتها أرزان ثروات خلال عام 2021.

