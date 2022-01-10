مال وأعمال

عقد مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية اجتماعه الخامس للسنة المالية 2021-2022 والذي تم بموجبه تشكيل المناصب الإدارية لمجلس الإدارة بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة السابق عبدالوهاب الرشيد وانضمام غادة عبدالله الفارس وذلك على النحو التالي: خالد المطيري رئيسا لمجلس الإدارة بالتزكية - وأحمد الملا نائبا للرئيس وعبدالعزيز الحميضي أمينا للسر بالتزكية وأحمد الطحيح أمينا للصندوق بالتزكية بينما استمر كل من ارفعة الرشيدي ومحمد الجوعان ومشاري العبدالجليل ومهند الصانع ونورة القبندي أعضاء لمجلس الإدارة وانضمت غادة الفارس (الاحتياط الأول) عن انتخابات مجلس الإدارة التي أجريت بتاريخ 29 ديسمبر 2020 عضوا تكميليا بدلا عن عبدالوهاب الرشيد.

وتقدم مجلس إدارة الجمعية إلى رئيس مجلس الإدارة السابق ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بأطيب التهاني وأخلص الأماني لنيل ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء بتعيينه وزيرا للمالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار على جهوده المثمرة ومساهمته الفعالة مع مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة.

