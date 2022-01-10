ديوان Diwan

أكد عضو مجلس إدارة شركة صروح القابضة سليمان الوقيان ان خطط التنمية في الكويت والتطلعات الإصلاحية المالية والإدارية للحكومة يقف في وجهها بشكل مستمر وهو الأمر الذي يجعل خطط التنمية في الكويت بلا جدوى طالما تغلبت المصالح الشخصية على المصلحة العامة. وبين الوقيان أن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في منظومة المشاريع المدرجة بخطط التنمية والعمل على اختيار المشروعات وفقاً لمعايير محددة تزيد القدرة الاقتصادية من ناحية وترفع الأداء الاقتصادي من ناحية أخرى.

وأضاف أن الرفض لجميع التوجهات الإصلاحية بحاجة إلى إرادة تنفيذ حكومية قادرة على تحقيق الإصلاحات، إلا أن المصالح الضيقة والمتنفذين وغياب الإصلاح الإداري والمالي الجاد هو ما يقف دائماً حجر عثرة أمام تنفيذ خطط الحكومة الإصلاحية والجادة. أشار الوقيان إلى أن وجود نواب ضمن التشكيلة الحكومية قد يكون مساعداً ، إلا أنه لن يمنع المعارضة من الوقوف ضد جميع المشاريع الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن الشخصانية والمحسوبية يقفان وراء الفساد ، وعدم قدرة الكفاءات الإدارية على تولي الأماكن التي تستحقها من بين الأسباب الأخرى التي لا يمكن تغافلها أو تناسيها، إذا ما رغبت الحكومة في تحقيق الإصلاحات الواردة في خطط التنمية.

وأوضح أن جدية الحكومة في القضاء على الفساد من بين الإصلاحات المطلوب المضي فيها قدما وأن لا يكون هناك تهاون في مواجهتها .

وبين أن مشاريع التنمية في الكويت اشكاليتها أنها تدار بشكل خطأ بسبب غياب الإدارة القادرة على مواجهة تحديات تلك المشروعات ما يجعلها عرضة للتعثر بسبب غياب الإنفاق عليها او عدم التنسيق فيما بين الجهات التي تتولى إدارتها.

وتطرق لأزمة تنفيذ المشاريع المدرجة في خطة التنمية، حيث تتمثل الإشكالية لتلك الشركات في استحواذ شركة واحدة على عدة مشاريع مدرجة في الخطة وتكون تلك الشركة غير قادرة أو مؤهلة لتنفيذ تلك المشروعات وهو ما يجعل المشروع عرضة للتعثر.

وبين أن نجاح تلك المشروعات يرتبط بشكل أو آخر بوجود اكثر من شركة لتنفيذ تلك المشروعات وان تكون هناك رقابة وإدارة قادرة على التنفيذ وفق المعايير الموضوعة داخل المناقصات الخاصة بالمشروعات.

شراكة القطاع الخاص

وحول شراكة القطاعين العام والخاص في مشروعات التنمية، أفاد الوقيان أن هناك الكثير من المشروعات يتم تنفيذها من قبل شركة معينة وتمنع غيرها من الدخول على مشاريع أخرى.

وأوضح أن هناك الكثير من المشروعات التي يمكن تنفيذها من قبل القطاع الخاص تصطدم ببيروقراطية الجهات الحكومية التي تعاني من كثرة الإجراءات والفساد الذي تواجهه تلك المشروعات.

محسوبية وفساد

وفيما يتعلق بالاصلاحات الإدارية، لفت الوقيان أن هناك محسوبية وفساداً إدارياً تعاني منه بعض الجهات الحكومية، حيث هناك عشوائية كبيرة في تعيينات خريجي الجامعات في بعض الجهات، متعجبا من تعيين تخصصات فنية في وظائف إدارية بحتة. وقال إن وضع الشخص غير المناسب في المكان المناسب، يضع النهج الإصلاحي برمته في ورطة كبيرة، لافتا انه لابد من الاهتمام بالإدارة الجيدة والرقابة الحصيفة هي الركيزة الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد.

وأبدى الوقيان دهشته من تعيين 15 موظفا لكل نائب في مجلس الأمة، مضيفا ما الذي يفعله 15 شخصا لدى كل نائب في مجلس الأمة. وقال هناك محسوبية وواسطات يعاني منها الكويتيون في العديد من الجهات الحكومية. وهو ما يجعل الهدر في رأس المال البشري هو المسيطر على الإدارة الحكومية. واستدرك بالقول هناك الكثير من العوامل الإيجابية للاقتصاد هو ما ستشهده المرحلة القادمة من تغييرات كبيرة في الإصلاح الإداري والمالي.

وبين أن الديوانية تعد ركيزة رئيسة للديموقراطية في الكويت، فهي المكان الذي يتناول فيه المواطن الكويتي جميع قضاياه بحرية ويطرح الحلول من خلالها بمنتهى الجدية والوضوح.

جهات رقابية

وقال إن الجهات الرقابية بحاجة إلى مزيد من المحاسبين القادرين على رصد أي ملاحظات أو مخالفات للجهات الحكومية والمستقلة ، مشيراً إلى أن دور الجهات الرقابية هو رصد أي مخالفات في الإجراءات الخاصة بالمناقصات والممارسات التي يتم طرحها.

واستدرك بالقول: تقوم الجهات الرقابية برفع تقاريرها السنوية إلى الجهات المعنية وتحتوي على المخالفات التي يقوم البعض بارتكابها إلا أن تنفيذ العقوبات المنصوص عليها قانوناً وتطبيقها تكون بيد الجهات التنفيذية وليست الجهة الرقابية هي المنوطة بتطبيقها.

وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لتطبيق نظام رقابي شامل على الجهات الحكومية وذلك لمنع أي هدر مالي أو فساد قد تشهده بعض تلك الجهات ، وبما يضمن تعزيز الشفافية والنزاهة لدى تلك الجهات.

عمالة هامشية

وفي تعليق منه على قضية التركيبة السكانية، بين الوقيان أن العمالة الهامشية قد تكون أحد أسباب النظرة السلبية التي يحكم بها البعض على الوافدين ، داعياً إلى ضرورة تطبيق القانون الذي بدأت السعودية في تنفيذه والقاضي بضرورة إجراء اختبارات لأصحاب المهن التي تفد إلى الكويت لضمان الحصول على أفضل أنواع العمالة في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وبين أن تلك العمالة الهامشية معظمها يتركز في تلك المهن التي في الغالب لا تضيف شيئاً للاقتصاد وتعطي انطباعات سلبية لدى البعض.

وقال إن من بين الأمور الواجب مراعاتها مسألة الاستعانة بالمستشارين والتي يجب أن تكون وفق ضوابط محددة ، مبيناً أن المستشار الكويتي يتقاعد بعد سن الستين ، فيما يستمر المستشار غير الكويتي في العمل لما بعد سن الثمانين عاماً.

وأوضح أنه من الممكن تعديل هذا الخلل للاستعانة بأبناء البلد في الوظائف الاستشارية التي لا تحتاج لتواجد أشخاص فوق سن الـ 80 عاماً ، مبيناً يمكن منح من خدم الكويت فترات طويلة إقامة دائمة ومعاش دائم مثلما هو الحال في دول أخرى مجاورة.

وبين أن تطبيق قانون موحد لكيفية استقدام العمالة على مستوى دول الخليج قد يكون الأنسب والأفضل لتحقيق المعايير العالمية المطبقة في سوق العمل. وأشار إلى أن توحيد رسوم التأمين الصحي قد يكون أيضاً من بين الأمور التي يمكن مراعاتها في هذا الخصوص.

دعا الوقيان إلى أهمية ترشيد الدعومات، مطالباً ألا يكون بشكل حاد، حتى لا تحدث آثار تضخمية يعاني منها الجميع وأن ترتفع الأسعار بشكل كبير ومبالغ فيه. واستدرك بالقول إن رفع أسعار القسائم الصناعية التي يتم استئجارها من قبل الشركات بنسبة تصل 20 بالمئة، قد يكون أحد الحلول الفعالة لزيادة الموارد المالية للدولة على أن يكون هناك بالمقابل رفع تدريجي للدعومات حتى لا يتأثر أصحاب الدخل المحدود منها ولو بشكل تدريجي.

وقال إن تراجع إيرادات الدولة، يؤثر بلا شك على تنفيذ المشاريع المدرجة في خطة التنمية عبر تأجيل بعضها وإلغاء الآخر مع استمرار ضغط تراجع الإيرادات النفطية على المدى البعيد.

وأضاف الوقيان أن ترشيد الدعومات، يجب أن يسبقه إجراءات أخرى تتمثل في تطبيق سياسة تقشفية على الجهات الحكومية المعنية، وتقليص مزايا القياديين في الحكومة قبل البدء برفع الدعوم عن أسعار السلع والخدمات.

واستدرك أن الإصلاح المالي وعلاج الخلل في الميزانية، أمر لابد منه ولكن يجب ألا يكون على حساب المواطنين وأن تكون هناك قسمة عادلة في توزيع المغارم على طرفي المعادلة المواطنين من ناحية والتجار والشركات من ناحية أخرى.

واتفق الوقيان مع الآراء المطالبة بزيادة الرسوم على الأراضي، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الموارد يمكن تنميتها ومنها تأجير القسائم الصناعية، مشيراً إلى أهمية تحصيل رسوم الكهرباء المتأخرة والمتراكمة على الأفراد والشركات والتي يمكن أن تكون وسيلة حقيقية لزيادة الموارد غير النفطية لميزانية الدولة.

