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«عاش حياة حافلة، خاض خلالها معارك فكرية عدة، إلى جانب اسهاماته الرسمية في المناصب المختلفة التي تولاها، حيث كان رئيس المجلس القومي للترجمة، وأمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة، وتولى وزارة الثقافة مرتين».. من هنا يمكن المضي قدمًا للحديث عن واحد من أبرز المثقفين والتنويرين في تاريخ مصر، الدكتور جابر عصفور، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأخيرة للعام المنقضي2021، تاركًا خلفا، جرحا غائرا في جبين الثقافة المصرية والعربية على حد سواء، وتاريخًا من المعارك الفكرية لا يمكن أن يمحى بمرور الأيام.

الحفيد الشرعي لـ«العميد»

د. جابر.. إلى جانب حالة الجدل التي ظلت مصاحبة لآرائه طوال حياته، فإن أشد المختلفين معه، لا ينكر أنه كان واحدًا من أهم التنويرين الذين مرورا على تاريخ «المحروسة»، ليس هذا فحسب، لكنه حظي بتقدير واسع من تلامذته وقرائه، حتى أن البعض وصفه بـ«الحفيد الشرعي لعميد الأدب العربي»، الدكتور طه حسين، كونه تتلمذ على يد الدكتورة سهير القلماوي تلميذة الدكتور طه حسين. مسيرة د.جابر يمكن القول إنها كانت «حافلة» منذ «لحظة الميلاد»، فهو من مواليد 25 مارس 1944، في مدينة «المحلة الكبرى» التابعة لمحافظة الغربية (دلتا مصر)، حصل على الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة القاهرة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، يونيو 1965م، ليستكمل دراسته العليا بالحصول درجة الماجستير والدكتوراه.

سجل إنجازات د.جابر

عمل د. جابر أستاذا زائرا بعدة جامعات عربية وأجنبية، بينها «جامعة استكهولم في السويد، وجامعة وسكونسن في ماديسون بالولايات المتحدة الأميركية، وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة، كما أنه يعد من الأعضاء المؤسسين في المجلس القومي للمرأة، وشغل منصب عضو لجنة الآداب والدراسات اللغوية بمكتبة الإسكندرية منذ تشكيلها مارس 2003، عمل مديرا للمركز القومي للترجمة من 28/3/2007 إلى 30/1/2011.

جابر.. وزيراً للثقافة

«المسؤول الأول عن الثقافة».. لقب ناله «عصفور» مرتين في تاريخه، حيث عُين وزيرا للثقافة في حكومة الفريق أحمد شفيق عام 2011 تحديدا يوم 31 يناير لكنه استقال من وزارة الثقافة في 9 فبراير 2011 لأسباب صحية، ليعين مرة أخرى في يونيو 2014 حتى نهاية فبراير 2015، ويكثر نشاط «عصفور» في الجمعيات الأدبية، فقد شغل عضوية كل من «الجمعيات الأدبية المصرية، القاهرة- اتحاد الكتاب، القاهرة - مجلس إدارة جمعية النقاد، القاهرة- المجلس الأعلى لرعاية الآداب، لجنة الدراسات الأدبية، القاهرة - سكرتير عام الرابطة المصرية لاتحاد كتاب آسيا وإفريقيا، القاهرة- عضوية لجان تحكيم الجوائز القومية: جوائز الدولة التشجيعية، مصر- جائزة مؤسسة التقدم العلمي، الكويت- جائزة سلطان العويس، الإمارات».

معارك «عصفور» الفكرية

إلى جانب إسهاماته الثقافية والتنويرية، لم يكن «الوزير الراحل»، بعيدا عن المعارك الفكرية، غير أن «معارك عصفور»، لم تكن شبيهة بالمعارك التي لا تتعدى كونها «زوبعة في فنجان» سرعان ما تنتهي، بل على العكس تمامًا، كانت معارك طاحنة، خسر فيها جزءً من هدوئه المعتاد عنه، ووقتًا كان دائما يحرص على إنفاقه فيما ينفع الثقافة، وتصريحات جرئية أُثارت الجدل، خرج بها د. جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، ولا ينسى أحد موقفه من المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أنّ الإسلام دين الدولة، والعربية هي اللغة الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وهجومه على مهاجما التعليم الأزهري وجامعة الأزهر، وتصريحه بأن الافتاء للجميع.

الرسوم المسيئة للرسول

«رأي مختلف» قدمه د. عصفور فيما يتعلق بأزمة «الرسوم المسيئة للرسول»، التي سبق وأن نشرت في بعض المجلات الفرنسية، حيث خرج وقتها مصرحًا: «بالنسبة للرسوم المسيئة، ما يرسم زي ما هو عاوز، حد قال حاجة، بس بشرط، ميقولش ده محمد، يسميه أي اسم تاني، وميكونش الغرض منه أنه يوجهه لي أنا، إحنا نحترم كل الأديان، والإسلام يأمرنا بده، بس فيه حرية، ومفهومهم للحرية يختلف عن مفهومنا نحن للحرية».

الرومانسية.. منظر جانبي لـ«عصفور»

المعارك المتوالية التي خاضها «عصفور»، كان يمكن لها أن تدفع البعض لوصفه بـ«الصدامي»، غير أن جانب آخر أكثر حلمًا ورومانسية، ربما لم ينتبه إليه البعض في شخصية «التنويري» الراحل، وهو ما يكشفه د. جابر، في كتابه «بعيدًا عن مصر»، الذي أصدره منذ 5 سنوات تقريبًا، والذي روى فيه تجاربه في السفر والترحال، وحلمه بـ«خلافة طه حسين».

حلم الرحيل إلى «باريس»

فعن حلم السفر والترحال، قال د. جابر في أحد فصول كتابه الممتع «بعيدًا عن مصر» ، والذي جاء تحت عنوان «السفر إلى الولايات المتحدة»: «كنت أحلم طوال سنوات دراستي في المرحلة الثانوية بأن أذهب إلى فرنسا للحصول على درجة الدكتوراه مثل طه حسين الذي أصبح مثلي في كل شيء، وعندما دخلت إلى جامعة القاهرة، واخترت قسم اللغة العربية بكلية الآداب، قسم طه حسين، تواصل الحلم في داخلي، وتزايد مع السنوات، وزادت عليه رغبة الحصول على درجة الدكتوراه في الأدب المقارن، فقد كنت معجبًا بمحمد غنيمي هلال وكتاباته، كان جهير الصوت الأدبي في سنوات الستينيات، وقرأت مقالاته في مجلة (المجلة) وغيرها من مجلات الستينيات، وعرفه ما كتبه عن الأدب المقارن في كتاب، لا يزال من أهم كتب الأدب المقارن في اللغة العربية، فأضفت إلى حلم الذهاب إلى فرنسا، حلم الحصول على دكتوراه الأدب المقارن منها».

ويكمل د. جابر: «ولم أرض، في الحلم، بالذهاب إلى جامعة مونبلييه التي حصل فيها طه حسين على أطروحته الأولى، بل ذهب بي خيال أحلام اليقظة إلى باريس، عاصمة النور، أو (فترينة الدنيا) كما وصفها توفيق الحكيم في كتابه الجميل (زهرة العمر)، وكانت باريس قد أخذت تتحول إلى أسطورة تشبه جنة العلم والفنون، بعد أن قرأت ما كتبه الصاوي محمد عنها، وما كتبه الحكيم على وجه التحديد، ومرت سنوات الكلية، وتوالت سنوات ما بعد التخرج، حيث أصبحت معيدًا في الكلية، وكان لا بد من تسجيل أطروحة الماجستير التي لم يقض العمل فيها على حلم الذهاب إلى باريس للحصول على الدكتوراه في الأدب المقارن».

كارثة «نكسة يونيو»

ومثلما كانت لحظة ميلاد د. جابر متزامنة مع الأشهر الأخيرة للحرب العالمية الثانية، كان «نكسة يونيو» حاضرة في تاريخه، وإن كانت الأخيرة لعبت دورًا في تبديد حلمه بالسفر، حيث قال: «كارثة 1967 وما أعقبها من تقليص خطط البعثات إلى الخارج بددت الحلم، وكان لا بد من إتقان اللغة الإنكليزية لاعتبارات علمية، تتصل بمتابعة مدرسة النقد الأدبي الجديد التي كانت صاعدة في السنوات الخمس الأولى من الستينيات في مواجهة تيار النقد الواقعي التي فرضتها على وعيي الشاب تحولات الواقع المصري الذي أخذ يزداد إلحاحًا في مدى التحول الاشتراكي، فترتب عليه تغيير حلم الدكتوراه من باريس إلى لندن التي أخذت أمتلك عنان لغتها بعون من دراسة إضافية في الجامعة الأميركية، وحاولت أستاذتي، سهير القلماوي، أن تحصل لي على منحة من إحدى الجامعات الأميركية لأكمل فيها الحصول على أطروحتي للدكتوراه في النقد الأدبي».

الطائرة تهبط على الأراضي الأميركية

بمرور السنوات استطاع د. جابر السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، ليس طالبًا ولكن مدرسًا في عدد من جامعاتها، ولم تكن أميركا الوجهة الوحيدة التي حطت فيها طائرة «التنويري المصري»، لكنه يكشف أماكن أخرى ومطارات ثانية هبطت فيها طائرة رحلاته، منها رحلة «السويد» عندما عمل أستاذاً زائراً في جامعة استكهولم، والتي قال عنها: «مرت الأشهر في مدينة استكهولم، كنت فرحاً كالأطفال بالشارع الذي يختفي منه الثلج ولا يظهر فيه الجليد، وترى نوعا من بخار الماء يتحول إليه الجليد المتساقط عندما يمس أرض الشارع التي يتبخر أي ثلج ساقط عليها، وما أكثر ما كنت أتجول في هذا الشارع الذي نسيت اسمه، وانطلق منه إلى دور العرض السينمائي التي كانت تعرض أفلامًا أميركية غير مدبلجة».

حكايات من «استكهولم»

«حكايات نوبل».. تفاصيل خاصة يزيح عنها د. جابر الستار، حيث روى: «عرفت- بعد استقراري- أن جامعة استكهولم إحدى الجامعات السويدية التي كان يطلب منها الترشيح لجائزة نوبل في مجالاتها المختلفة، لا تختلف في ذلك عن غيرها من الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات العلمية أو الأدبية على امتداد العالم، وقد أخبرني أحد زملائي أنه كتب باسم القسم ترشيحًا لنجيب محفوظ، وأصبح الترشيح بالطبع ترشيح الجامعة، ومرت سنوات على ذلك، وعندما وصلت إلى جامعة استكهولم، كان زميلي هذا غاضبًا على نجيب محفوظ لبعض تصريحات له، اعتبرها نوعًا من التطبيع الذي كان يرفضه كلانا، فتحمس عام 1982 لترشيح يوسف إدريس، ولم أعارضه، فقد كان رأيي أن يوسف إدريس عبقرية نادرة لا نظير لها في كتابة القصة القصيرة، وذلك بقدر نجيب محفوظ الذي كان هو - بدوره - عبقرية لا نظير لها في الرواية، وأذكر أنني عندما عدت إلى القاهرة أخبرت يوسف إدريس بأن جامعة استكهولم قد قامت بترشيحه لجائزة نوبل، وقد فرح يوسف- رحمه الله- فرحًا شديدًا، وأخبرني في حماسة فرحته أن بعض الأساتذة السويديين في جامعات سويدة أخرى قد قاموا بترشيحه ولم أرد أن أفسد فرحته بأن أقول له إن عشرات الجامعات والمؤسسات تقوم بالترشيح، واكتفيت بمشاركته فرحته وحسب».

