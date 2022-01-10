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نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، الدكتور جابر عصفور، مؤكدة أن «الثقافة المصرية والعربية فقدت أحد أعمدتها الراسخة، حيث وضع الراحل بصمات بارزة في مجال التنوير وحقق كثيرا من الإنجازات الخالدة به»، وتابعت أنه كان مثالا للصديق والأب والمعلم لكل من شاركه العمل. كما نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحافي كرم جبر، الدكتور عصفور، مشيرا إلى أن «الراحل كان أحد أساتذة التنوير والتثقيف، وأثرى المكتبة المصرية والعربية بالعديد من المؤلفات في النقد والتحليل والتنوير والفكر، وكان مثالًا للمثقف الواعي المحب لوطنه».

ومن جانبها أعربت دكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن بالغ حزنها لفقدان الأمة العربية رمزاً عظيماً من رموز الثقافة والنقد والتنوير أثرى الثقافة العربية بآرائه وكتاباته الإبداعية.

وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن «الجامعة فقدت واحدا من القامات العلمية الكبيرة حيث يعد من أهم النقاد والمفكرين فى الوطن العربي، وهو صاحب مدرسة علمية في العقلانية والدرس الأدبي والفكري، مؤكدا على أن الأثر الطيب للدكتور جابر عصفور، في زملائه وتلاميذه سيظل باقيًا»، مضيفا أنه «يشعر بالحزن الأليم لفقدان رمز من رموز الفكر في مصر والعالم العربي».

ومن جهته قال الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة المصري الأسبق، على صفحته عبر موقع «فيس بوك»: «عرفت دكتور جابر عصفور لأول مرة من قرابة خمسين سنة، في العام الدراسي 1972/1973 عندما التحقت طالًبًا بكلية الآداب جامعة القاهرة، كان وقتها شابًا قارب عامه الثلاثين، كان ضمن مجموعة من الشباب الواعد في كلية الآداب، عرفته عن بعد فلم أكن طالبًا في المجموعات التي يدرس لها؛ اللقاء الأول الحقيقي الذي تعارفنا فيه كان في عام 1988 عندما عملت معه في الاحتفال بمناسبتين كبيرتين؛ الأولى مئوية طه حسين، والثانية حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب، ومن يومها لم تنقطع الصلة، التي تحولت من علاقة العمل والتعلم من الأستاذ إلى الصداقة والمودة. واليوم أودع دكتور جابر عصفور الأستاذ والمعلم والناقد والمفكر ومشيد الصروح الثقافية، لكن قبل ذلك وبعده أودع جابر عصفور الصديق والإنسان».

ونعى المجلس القومي لحقوق الإنسان، بكل عبارات الحزن والأسى، المفكر الكبير الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، وأكد المجلس في بيان له ، أنه «برحيل الفقيد، فقدت مصر أحد أعمدة الثقافة والتنوير الذي عمل طوال مسيرة حياته مدافعاً عن الهوية المصرية وثقافتنا الأصيلة المستنيرة من خلال مؤلفاته وإسهاماته الفكرية المتعددة وآرائه الوطنية المتنوعة التي أثرت قوة مصر الناعمة».

وقال المجلس، إن «الدكتور جابر عصفور، كان نبراساً للانتماء الوطني، ولعب دورا مستنيرا من خلال رئاسة العديد من الهيئات الثقافية في مصر، ويقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وأهله وذويه وتلاميذه».

وكتب الكاتب الكبير محمد سلماوي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «رحيل الدكتور جابر عصفور صدمة مفجعة! فقدت به الأمة العربية قامة أخرى من قاماتها الشامخة.. رحيلك يا دكتور جابر خسارة لا تعوض على المستوى الإنساني والثقافي والوطني. تغمدك الله برحمته الواسعة وألهمنا جميعا الصبر والسلوان».

