عربيات ودوليات

اغتال مجهولون القيادي في التيار الصدري، مسلم عيدان حسبما افادت قناة « العربية» مشيرة الى السلطات عثرت عليه مقتولاً في منطقة الشيشان وسط محافظة ميسان. وعثرت القوات الأمنية في محافظة ميسان، على جثة شاب مرمية في منطقة الشيشان وسط مدينة العمارة وعليها آثار إطلاق نار. وذكر مصدر أمني أن الجثة تعود للقيادي في التيار الصدري مسلم عيدان تعرض لإطلاق نار فارق على إثره الحياة، وقد وجدت مرمية في ساحة متروكة في منطقة الشيشان في الجانب الشمالي من مدينة العمارة. وأضاف أن الشرطة نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث دون ذكر تفاصيل أكثر.

