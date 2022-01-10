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بغداد- الوكالات: فشل البرلمان العراقي في انتخاب رئيس له خلال الجلسة الاولى امس والتي رفعت اثر مشادات وتدافع بين نواب الكتلة الصدرية ونواب الاطار التنسيقي بسبب خلافات حول «الكتلة الاكبر».

وأصيب رئيس السن في البرلمان العراقي محمود المشهداني بوعكة صحية إثر التدافع والاعتداءات بين النواب. وخرج المشهداني من مبنى البرلمان محمولا، فيما أفادت قناة «سكاي نيوز عربية» أنه نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية. وفشل البرلمان في انتخاب رئيس له، فيما أجلت الجلسة لمزيد من المشاورات. ونشبت المعركة النيابية بعد أن تقدم «الإطار التنسيقي الشيعي» بتواقيع 88 نائبا لتسجيله كأكبر كتلة في البرلمان العراقي فيما تقدم الاتحاد الوطني الكردستاني أعلن ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية في العراق.

وهذه الجلسة هي أول جلسة للبرلمان العراقي، منذ أن صادقت المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات قبل أسبوعين. بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن نواب الكتل السياسية عقدوا اجتماعات منفردة قبيل جلسة البرلمان الأولى. وأضافت الوكالة أن «نواب الكتلة الصدرية عقدوا اجتماعا داخل مجلس النواب قبل انعقاد جلسة البرلمان»، موضحة أنهم «ارتدوا الأكفان خلال الاجتماع». والتيار الصدري هو أكبر تكتل بالفعل في البرلمان، المؤلف من 329 مقعدا، وبلغ عدد نوابه 73. وقد استبقت كتلتا «تقدم»، برئاسة محمد الحلبوسي، و«العزم»، التي يتزعمها خميس الخنجر، الجلسة بترشيح، الحلبوسي لرئاسة البرلمان الجديد.

وفي وقت سابق أكد الصدر، أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون حكومة أغلبية وطنية لا مكان فيها للميليشيات والطائفية والفساد. وقال الصدر إنه «لا مكان للميليشيات في العراق، والكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية»، مشددا على «ضرورة تشكيل حكومة أغلبية، لا مكان فيها للطائفية والعرقية».وأضاف في بيان «اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، بل حكومة أغلبية وطنية».

وشهدت مدينة الصدر ومناطق أخرى في بغداد انتشارا مسلحا لـ«سرايا السلام»، التي تعتبر الذراع العسكرية للتيار الصدري، وذلك قبيل الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي. ونظرا لتعدد الطوائف والأعراق والفصائل السياسية، دائما ما يشهد تشكيل الحكومة مفاوضات معقدة.

ولايزال العراق يتعافى من سنوات من الصراع والاضطراب، أعقبت العمليات العسكرية التي أدت إلى هزيمة تنظيم «داعش» في 2017، لكن أعمال العنف المتفرقة مستمرة.

