عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية ان «مسودة تقرير سري للأمم المتحدة» تحدث عن «آلاف الأسلحة، بينها قاذفات صاروخية، ورشاشات، ضبطتها البحرية الأميركية في الأشهر الأخيرة في بحر العرب، مصدرها على الأرجح مرفأ جاسك الإيراني، وكانت متوجهة إلى اليمن خصوصا».

وذكرت الصحيفة الأميركية أن هذه الوثيقة أعدها فريق خبراء من مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، جاء فيها أن مراكب خشبية صغيرة ووسائل نقل برية استخدمت في محاولة لتمرير أسلحة مصنوعة في روسيا والصين وإيران بطريقة غير قانونية إلى اليمن الذي يشهد حربا أهلية منذ عام 2014.

وحسب الصحيفة استند معدو مسودة التقرير إلى «مقابلات مع أفراد يمنيين في طواقم هذه المراكب، فضلا عن بيانات أجهزة ملاحة كشفت أن الزوارق المستخدمة لنقل الأسلحة انطلقت من مرفأ جاسك في جنوب شرقي إيران المطل على بحر عمان». وأضافت الصحيفة أن إيران أكدت لفريق الخبراء الأممي أن هذه الأسلحة لا تباع ولا تنقل ولا تصدر إلى اليمن، وذكرت الصحيفة أن وكيل وزارة الإعلام التابعة للحوثيين نصر الدين عامر نفى أن تكون إيران تنقل هذه الأسلحة إلى اليمن، واصفا ذلك بمجرد «وهم».

على صعيد متصل قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن استخدام مليشيات الحوثي لمواقع مدنية سيحول ميناءي الحديدة والصليف إلى أهداف عسكرية مشروعة. وتسيطر جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على المينائين، ويقول التحالف إن الجماعة تستخدمهما نقطتي انطلاق لعمليات عسكرية وبحرية.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحافي «نحن لانريد استهداف الموانئ...نريد التوصل إلى حل سياسي شامل لكن عندما يستخدم الحوثيون مواقع مدنية.. فهم يسقطون الحصانة الدولية.. وبذلك تكون (ميناءي الحديدة والصليف) هدفا عسكريا مشروعا».

وعرض تحالف دعم الشرعية مجموعة من الأدلة تشمل صورا ومقاطع فيديو تثبت الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات بدعم إيراني. وتظهر الصور ورشا في الصليف لصناعة المقذوفات وأخرى لصوارخ باليستية يتم تجميعها في الحديدة التي تحولت لمركز رئيسي للحصول على الأسلحة من إيران. المخططات الإيرانية أشار لها التحالف أيضا من خلال الكشف عن المسؤول الأول عن عمليات القرصنة الحوثية في البحر الأحمر، وهو المدعو منصور السعدي، بدعم من الحرس الثوري الذي كان ينسق خططه في اليمن حسن إيرلو السفير الإيراني السابق في اليمن. كما عمدت طهران إلى استخدام السفينة العسكرية التابعة لها «سافيز» في نقل الأسلحة إلى الحديدة تحت غطاء مدني حيث تم عرض صور تظهر الأسلحة التي حاولت إيران تهريبها عبر الحديدة. تلك الأسلحة وفق التحالف يتم تجميعها في ميناء الحديدة قبل نقلها إلى مواقع أخرى بما فيها العاصمة صنعاء، بينما تستغل الميليشيات الحوثية منطقة قرب ميناء الصليف لتجربة الزوارق المفخخة بالقرب من الميناء معرضة حياة المدنيين للخطر.

كما أفاد التحالف أن الميليشيات الحوثية خططت للهجوم وخطف سفينة «روابي» التي كانت تحمل مساعدات للمتضررين من الأعاصير في جزيرة سقطرى، بينما هاجم الحوثيون القاطرة «رابغ 3» جنوب البحر الحمر، كما استهدفوا ناقلة النفط السعودية «بقيق» في البحر الأحمر.

كما عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن أدلة على تجنيد الحوثيين للأطفال لتهديد وقرصنة الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن الحوثيين يستخدمون منظومة نور الإيرانية لاستهداف السفن، مشددا على أن ممارسات الحوثيين المدعومة إيرانيا تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية.

