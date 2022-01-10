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عواصم - الوكالات: رأى المرشد الأعلى الايراني آية الله علي خامنئي أن التفاوض لا يعني «التسليم للعدو» في خطاب القاه أمس بينما اعلنت إيران ان الخلافات خلال مباحثات مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي في فيننا بدأت تنحسر.

وقال خامنئي «عدم التسليم لعدو مستكبر هو أحد مبادئ الثورة (الإسلامية) لا يجب التسليم للعدو، ولا يجب أن يتم التسامح مع غطرسة العدو». ولم يتطرق خامنئي في خطابه بشكل مباشر الى مباحثات فيينا، الا أنها المرة الأولى التي يقارب فيها مسألة التفاوض بشكل عام منذ استئناف مباحثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا أواخر نوفمبر.

وخلال الأيام الماضية، عكست تصريحات المعنيين بالمفاوضات، أكان من الجانب الإيراني أو الأطراف الآخرين، تحقيق بعض التقدم في المباحثات.

وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران تمتلك الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق جيد في المفاوضات المنعقدة في فيينا بينها وبين القوى العالمية حول ملفها النووي. وقال عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار إن مفاوضات فيينا تسير في الاتجاه الصحيح.

من جهته قال المبعوث الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخاييل أوليانوف إن الجو في محادثات فيينا إيجابي وعملي، كما أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري أن الخلافات تنحسر وقال أوليانوف في تغريدة إن المحادثات تتحرك قدما بشكل تدريجي، وذلك انطلاقا من اتصالاته مع نظرائه الذين أكد أنهم يشاركونه هذا التقييم. وأشار إلى أن كل المشاركين في مفاوضات النووي الإيراني يعترفون بحدوث تقدم في ملفي رفع العقوبات الأميركية على إيران واستعادة الاتفاق النووي، لكنه استدرك في تغريدة أنه لا بد من جهود إضافية متواصلة لتحقيق هذا الهدف.

