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نيقوسيا - الوكالات: اكتشف علماء في قبرص عدوى بـ«كوفيد-19» تجمع بين المتحورين «دلتا» و«أوميكرون»، وأعلن وزير الصحة القبرصي ميشاليس هادجيبانتيلاس، اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس «كورونا»، مضيفاً أن المتحور الجديد يطلق عليه اسم «دلتاكرون».

ويأتي اكتشاف متحور «دلتاكرون» مع استمرار انتشار المتحور «أوميكرون» السريع في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في زيادة حالات الإصابة بـ«كورونا».

وتم إحصاء أكثر من مليوني إصابة في العالم يومياً في الأسبوع الأول من 2022 بين الأول من يناير والسابع منه، وهو رقم تضاعف خلال عشرة أيام. وارتفع عدد الإصابات الجديدة بنسبة 270% منذ رصد المتحور أوميكرون في بوتسوانا وجنوب إفريقيا نهاية نوفمبر 2021.

وسجلت أوروبا أكبر عدد من الإصابات الجديدة بمجموع 7,211,290 حالة خلال سبعة أيام بزيادة 47% مقارنة مع الأسبوع الفائت.وسجل كل من الولايات المتحدة وكندا 49% و33% من الحالات التي تم إحصاؤها في العالم خلال أسبوع، بمجموع 4,808,098 إصابة وبزيادة نسبتها 76% مقارنة بالأسبوع الفائت.

ولا تترافق موجة تفشي الوباء حالياً مع ارتفاع في عدد الوفيات. ففي الأيام السبعة الماضية سجل معدل 6237 وفاة يوميا في العالم، وهو العدد الأدنى منذ نهاية أكتوبر 2020، أي منذ نحو 15 شهراً. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الوباء يمكن أن تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث من تلك المسجلة رسميا.

ووفقاً لما ذكره ليونديوس كوستريكيس، أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة قبرص ورئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية والفيروسات الجزيئية، في مقابلة مع تلفزيون «سيغما» القبرصي «هناك حالياً عدوى مشتركة بين «أوميكرون» و»دلتا» ووجدنا هذه السلالة التي هي مزيج من الاثنين».

وقال إن الاكتشاف سمي «دلتاكرون» بسبب التعرف على بصمات جينية شبيهة بـ»أوميكرون» داخل جينومات «دلتا». وحدد كوستريكيس وفريقه 25 حالة من هذا القبيل أرسلت تفاصيلها إلى قاعدة البيانات الدولية التي تتعقب التغيرات في الفيروس، وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأضاف العالم القبرصي «سنرى في المستقبل ما إذا كانت هذه السلالة مرضية أو معدية أكثر أو ما إذا كانت ستطغى» على «دلتا» و»أوميكرون» لكنه رجح أن يسيطر المتحور «أوميكرون» على الخليط الجديد أيضاً.

