عربيات ودوليات

انطلقت فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك (تبوك - 5)، الذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية، ويستمر عدة أيام بالمملكة العربية السعودية، يأتي ذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة؛ لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية. ويعد التدريب المشترك (تبوك 5) واحدا من أكبر التدريبات المشتركة بين البلدين من حيث حجم القوات المشاركة وتنوع الأنشطة التدريبية، والذي يأتي تأكيداً على عمق علاقات التعاون العسكري وتنامي الشراكة المثمرة بين القوات المسلحة المصرية والسعودية بهدف تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة بالمنطقة.

