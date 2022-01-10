عربيات ودوليات

تنطلق صباح اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث سيناقش المشاركون في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 ملامح الواقع العالمي الجديد بعد جائحة «كوفيد-19» اضافة الى المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي «السلام والإبداع والتنمية».

واستقر المنتدى كحدث عالمي رئيسي عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. وهو يهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وفي هذا السياق قالت مي وهدان عضو اللجنة المنظمة إنها تعتبر أن المنتدى يمثل قوة مصر الناعمة، وأن الدولة تثق فى الشباب لتنظيم حدث بتلك الأهمية، وذلك الحجم يجعلنا نشعر جميعا بالمسئولية، حتى نكون قد ثقة الدولة. وأضافت خلال مداخلة تلفزيونية أن منتدى شباب العالم يهتم أكثر بالمواضيع التى تهم الشباب، والتي تتواجد دائما على الساحة، أما عن اختيار المتحدثين بالمنتدى فيتم اختيارهم عن طريق لجنة وكذلك نختار المواضيع التى تشغل الرأي العام العالمى وليس المصري فقط، ونتواصل بعد ذلك مع المتحدثين وندعوهم للمشاركة، ونحضر كل معلومات الاتصال عن طريق لجنة مخصصة من البرنامج الرئاسي، حتى نخرج بالمحتوى الأخير.

وأوضحت أن من اهم ورش العمل التى تمت قبل المنتدى، كانت ورشة بعنوان «عالم ما بعد الجائحة»، والتي ترصد التغيرات على الأجيال بعد الجائحة، والتأثير الاجتماعي على الشباب من مختلف الاعمار.

وتحتوي أجندة النسخة الرابعة عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التى تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة «كورونا» التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي «السلام والإبداع والتنمية» حيث ينطلق المنتدى بالحفل الافتتاحي، يليه جلسة رئيسية عامة حول جائحة «كورونا كإنذار للإنسانية وأمل جديد لها» وعلى مدار اليومين التاليين تنعقد عدة جلسات وورش عمل وفعاليات لمناقشة عدد من القضايا الرئيسة التي تشمل سبل مواجهة التغيرات المناخية من غلاسكو إلى شرم الشيخ، ومستقبل الرعاية الصحية والتداعيات السلوكية والنفسية في عالم مابعد الجائحة. بالإضافة إلى، استعراض التجارب التنموية في مواجهة الفقر، كما تطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة

وقالت سارة بدر المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، إن المنتدى توقف لسنة كاملة بسبب جائحة «كورونا» مشيرة الى انه سيتم مناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالجائحة خلال جلسات المنتدى مع صناع القرار والمسؤولين وأوضحت المتحدثة أن الطاقة ستكون على رأس أولويات الموضوعات التى سيتم مناقشتها بجلسات المنتدى، بجانب مناقشة المبادرات التنموية حول العالم ومثال سيكون «حياة كريمة» ضمن المبادرات التى سيتم مناقشتها وتابعت أنه سيتم مناقشة دور الرعاية الصحية والتكنولوجيا ومستقبل العالم ورواد العالم ورؤى الشباب ورؤساء دول وصناع قرار سيحضرون، حيث إن المنتدى منصة لتمكين الشباب، وتابعت «التجهيزات شغالة ونحضر القاعات سواء الجلسات أو ورش العمل». وقالت بدر إن إقبال الشباب على التسجيل في النسخة الرابعة للمنتدى فاق كل التوقعات لافتة إلى أن هناك أكثر من 500 ألف شاب وشابة من 196 دولة من مختلف القارات قاموا بالتسجيل على الموقع الرسمي للمنتدى وأضافت أن أفريقيا جاءت بمقدمة القارات المشاركة بالمنتدى.

