عربيات ودوليات

أعربت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عن بالغ سعادتها بعودة انعقاد منتدى شباب العالم بعد ظروف جائحة «كورونا» التي ألقت بظلالها على دول العالم، مؤكدة أن المنتدى هو أكبر تجمع شبابي دولي، ويعد فرصة عظيمة لتعزيز مبدأ تمكين الشباب والتعريف بما قدمته مصر على مدار سنوات الماضية للانطلاق نحو مستقبل أفضل.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت امس ضمن الأعمال التحضيرية، قبيل الافتتاح الرسمي لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ.

واستعرضت وزيرة الهجرة في ورشة العمل التي عقدت تحت عنوان «حياة كريمة» في قاعة «البحر الأحمر» بمركز المؤتمرات بشرم الشيخ دور المصريين بالخارج ممن يساهمون في حملة الترويج لأهداف المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري «حياة كريمة». وحثت الوزيرة كل المصريين على دعم المشروع، مؤكدةً أن المصريين بالخارج جُزء فاعل من معادلة التنمية المستدامة في مصر، مُثمنة جهودهم وإخلاصهم للوطن ليصبحوا شريكا في المشروعات التنموية التي تنطلق في ربوع المحروسة.

