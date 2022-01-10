عربيات ودوليات

يعقد المنتدى وسط اجراءات أمنية مشددة وإجراءات صحية احترازية غير مسبوقة حيث أعلنت إدارة المنتدى عن استخدام تقنيات غير مسبوقة في الكشف والاحتراز والوقاية من فيروس «كورونا» خاصةً المتحور الجديد «أوميكرون» وتضم التقنيات غير المسبوقة روبوت متطور يعمل على تعقيم القاعات وروبوت آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزع على الحضور أدوات التعقيم، فضلاً عن تقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، هذا بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور كما تتميز كل الأبواب الخاصة بقاعات وجلسات ووسائل الانتقال بالمنتدى بأنها ذاتية التعقيم، حيث تمنع هذه التقنية انتقال العدوى في حالة ظهور حالات إصابة. كما قامت إدارة منتدى شباب العالم باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تنفيذ الفعاليات والأنشطة وفى هذا الإطار أعدت إدارة المنتدى خطة مُحكمة بالتعاون مع أجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص المتخصصة لضمان سلامة جميع المشاركين، بدءً من مراحل التسجيل واشتراط تلقي الجميع للقاحات ضد «كوفيد-19»، سواءً للمشاركين من داخل مصر أو خارجها واستحدث المنتدى هذا العام لجنة تنظيمية جديدة ضمن لجان التنظيم لتكون مدعومة بفريق طبي ومزودة بإمكانيات متخصصة لفحص ومتابعة أي حالة يتم الشك في إصابتها بأي أعراض «كوفيد-19»، وتضمنت الإجراءات التأكد من جاهزية الغرف المخصصة للعزل في كل فندق في حال ظهور إصابة لأحد المشاركين في المنتدى، مع ضمان تقديم كل سبل الرعاية الصحية اللازمة.

