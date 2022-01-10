عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اكد السفير الأردني في القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، سيشارك في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ اليوم بحضور عددٍ من القيادات السياسية والشبابية العربية والدولية.

وأضاف العضايلة، في تصريحات صحافية، أن مشاركته ولي العهد الأردني، وهي المرة الثالثة، تؤكد حرصه على تلبية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور هذه الفعالية الشبابية الدولية، والتي يشارك فيها عدد من الشباب الأردني. وأشار إلى أن ولي العهد الأردني يرافقه، في زيارته إلى مدينة شرم الشيخ والمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم، وفد رسمي أردني.

من جهته أعلن دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وصل مدينة شرم الشيخ، أمس في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين تلبية لدعوة شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. وأوضح السفير دياب اللوح، أن الرئيس أبو مازن سيعقد جلسة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش أعمال المنتدى، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة لدفع عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة مصر لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الغاشم.

الى ذلك قالت مصادر دبلوماسية مطلعة ان وفدا وزاريّا رفيع المستوى من قطر سيشارك في «منتدى شباب العالم» وتعتبر مشاركة الوفد الوزاري القطري الأولى من نوعها، بعد التوقيع على اتفاق العلا بالسعودية في يناير 2021.

