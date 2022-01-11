آراء

المتابع للوضع السياسي والاجتماعي في الكويت يصاب بحيرة الفلاسفة والصوفية، فالأبصار قاصرة،والعقول حائرة تجاه الوضع الذي اسماه د. عبدالله النفسي بضرب من التجوز «كرنفال»!

فتجد به الاضداد والألوان وتنوع الامزجة والتناقضات والضحك والبكاء والتعاسة والسعادة والكذب والصدق والشماتة والاعتدال والشطط في آن واحد، فليس الخلاف ذو بال، ممن يجعل من العاقل حيران، وتصاب بالتوهان؟!

فتتجلى لنا الحكمة النبوية الداعية في اخر الزمان إلى إمساك اللسان، ولزوم الدور وترك امر العامة والاشتغال بخاصتك وخصوصيتك وإصلاح نفسك.

فهذا الامر السياسي والاجتماعي المتشابك يجب ان يدرس من الناحية الاجتماعية والنفسية لدى الباحثين والاكاديميين سواء، من كان في قلوب الناس في أجواز السماء، فغدا في ارض السماد!

وهذه هي النفس اشد انعطافا إلى التقلب والانقلاب، فاستحالت مسخا مشوها لا تعلم قبِليها من دبِيرها، ولا حقها من كذبها،فتن اشبه بوجوه البقرة لا تعلم ايهم هذا من ذاك؟! كما قال بذلك سيدنا حذيفة بن اليمان، الامر الذي حداني للتوجه الى ميادين الادب والدراسات والكتب والأبحاث التي يلجأ ويهرع لها الناس في الملمات والأزمات..

فالدرس الوحيد الذي تعلمناه انّا في حيرة من امرنا، وان وضعنا اشبه برجل اعمى يبحث في غرفة مظلمة عن قطة سوداء لا وجود لها.

تلك هي السياسة لا تدع النفوس نظيفة الا خضبتها بالجهل والفساد، وقلما من يخرج منها نظيفا. وكنت قد شبهتُ الرجل السياسي بمن يعمل في مناجم فحم، وهو يتسربل ويلبس بياض الثياب، فمهما حاول بما أوتي من قوة ان يخرج نظيفا فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا..

فهل نبتسم ؟! من هول الصدمة أم من حقيقة الإنجاز؟! أم من ضحك على الناس أم من التخوين بلا دليل ولا برهان؟! آه من غياب النيات الصادقة! تلك التي قال عنها العلماء إنها تمثل ثلث الدين، فمن منا صادق في نياته في اصلاح البلد، لا يريد من كل ذلك جزاءً ولا شكوراً ولا مصالح ذاتية ولا تكسُبات نيابية؟

يقول شيخ المعرة أبو العلاء:

ضحِكنا وكان الضحكُ منّا سفاهةً

وحق لسُكان البسيطة أن يبكوا

يُحطّمُنا ريبُ الزمان كأننا

زجاجٌ ولكن لا يُعاد له سبكُ

