ويـن آخـر النفـق؟

آراء

كلنا يعرف ويعلم علم اليقين ان لكل نفق بداية ونهاية ومع دخول كل نفق تجد بالأمام بصيصا من النور وكلما تقدمنا كبر النور وهو اعلان عن نهاية النفق، وعام وأكثر ونحن الكويتيين نعيش في نفق الصراع بين السلطتين وبين مؤيد ومعارض للحكومة السابقة، ومع استقالة الحكومة الرشيدة وتشكل رشيدة رقم 39 شبه جديدة وتتضمن عددا من نواب مجلس الامة كان الامل المطلوب اننا وصلنا لنهاية النفق الذي ادخل البلاد والعباد في ظلام بارد بسبب تجمد حركة المراكب الماشية ولكن الرشيدة الجديدة يقول طالعها انها ليست افضل من التي سبقتها حيث طال النفق وضعف نور الخروج منه.

وعندما نسأل وين آخر هذا النفق؟ او كم سيطول هذا النفق؟ لا نرى او نسمع اجابة حيث الصراع بين اعضاء السلطتين يزيد وشق الخلاف يزيد وتكبر الفجوة بينهم ويختلف حال المعارض لمؤيد وموال والعكس ويكون الوضع صراعاً في صراع والخاسر هنا نحن المواطنين الذين لا حول لنا ولا قوة سوى في كل انتخابات نقول هذا هو اختيارنا معتقدين اننا اخترنا الصادق الأمين وبسرعة البرق ان اختيارنا ليس صادقا ولا امينا والشواهد في مجلس ديسمبر 2020 كثيرة وواضحة لدرجة ان الاعمى يراها وبات كل واحد يغني على ليلاه ونحن المواطنين البسطاء من فئة الغالبية الصامتة لا نجد من يغني على ليلانا! ومع هذا كله نقول الله يصلح الحال ولكن الواقع يقول لا صلاح لحال وحالنا سيصلح الا بالكي والسؤال ما هو الكي الذي نحتاجه حتى نرى آخر النفق الذي نحن فيه؟ واليوم بات منصب الوزير طاردا وليس كما كان بالعقود الماضية بسبب النوعية التي توزر وبسبب هجوم النواب الذي يعد بالقليل مبررا وبالواقع غير مبرر سوى ربط العمل البرلماني في مصالح شخصية وانتخابية، واليوم حال الفريق الحكومي ان يكرر توزير عدد كبير من النواب حتى يلتف على وضعه داخل قاعة عبد الله السالم ويقلل معارضيه مع علمه التام بسوء وعدم نجاح التجارب السابقة لتوزير عدد من النواب حيث يكون لدينا وزير ونائب في نفس الوقت الذي عيونه تكون على قواعده الانتخابية وهذا ما يجعله نائب خدمات تحت غطاء كلمة وزير، ومع هذا كله نجد النفق يطول ويطول ولا نرى خلاصا منه ويكون واقع حالنا جيت اكحلها عميتها وهذا سيكون عمى جديدا على العمى السابق وعمى فوق عمى يا قلبي لا تحزن، والواقع يقول ان المواطن الكويتي الذي هلك من القروض وفوائدها وقطار الغلاء الماشي للأكثر دون رقابة من احد وارتفاع قيمة الايجارات للسكن مع الشلل النصفي للسكن الحكومي والتطبيب الذي يحتاج هو لطبيب والى اخر مشاكلنا التي باتت ازليه لكوننا نعاني منها لما يزيد على الثلاثة عقود من الزمن، واليوم نسمع من يدندن بالضرائب على السلع الضارة وهنا نسأل من يدخل هذه السلع الضارة؟ وبموافقة من تدخل البلاد؟ ومن سيكون ضحية هذه السلع والجواب هنا هو المواطن الذي اعتاد ان يكون ضحية بيت العز، وبسبب النفق الذي نحن فيه بسبب صراع المؤيد والمعارض للرشيدة ضاعت طاسة المواطن وبات الكل يقول والكل يسوي والمواطن متفرج ومنتظر آخر هذا النفق وين؟ ووين راح نصل من خلاله؟ والقصة كلها بسيطة صراع خلق من اجل ان يكون المواطن في دوامة ولا يلتفت لما يحصل من تحت الطاولة ولا يعرف ما هو الحاضر الذي يعيشه وماذا سيكون شكل المستقبل القادم وعليك يلي ما تضيع.

وبالأخير اتمنى في هذه الكلمات لمن يملك العلاج وهو (الكي) تكفه اسرع بالكي من اجل كويت الحاضر والمستقبل ومن اجل الكويتيين الذين باتوا في حيص بيص من حالهم والكل ينظر حتى يرى آخر النفق وهل هناك قليل من النور يشير لنهاية النفق او لا، والحين ما بقي عندي الا الدعاء لله سبحانه وتعالى ان يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل شر ويفرج همهم وينهي نفق الظلام ونعود لما كنا عليه، ولا يصح الا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: صحيح في لجنة تحقيق للغرقة الأخيرة؟ الجواب شكليا في بس النتائج والتوصيات نفس اللجان التي سبقتها بغرقة 1997 وغرقة 2018 وعلى المتضرر اللجوء لرب العالمين سبحانه وتعالى وأنت اركد يا مواطن.

