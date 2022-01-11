الحكومة وبرنامج عملها!

آراء

تأتي خطة عمل الحكومة الحالية في أجواء سياسية مريحة نوعاً ما، وهذه الأجواء تساعد الحكومة على تطبيق برنامج عملها بكل سلاسة، والسبب يعود للمتغيرات السياسية التي حدثت منذ نهاية دور الانعقاد السابق وما صاحبها من تحالفات غيرت مجرى الوضع السياسي بالكويت، فقد نصت المادة رقم (98) من الدستور على أن «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج»، وهذه المادة من الدستور هي ملزمة لكل حكومة يتم تشكليها أن تتقدم ببرنامج عملها.

وعطفاً على ما سبق، وبناء على المعطيات السياسية الحالية، لا يمكن أن تتذرع الحكومة بأن أعضاء السلطة التشريعية سوف يكونون سببا في عدم تطبيقها لبرنامج عملها، الذي أرى إن تم تطبيق نص ما تضمن البرنامج فهو إنجاز يحسب للحكومة بالإضافة إلى المجلس، لانه يحتوي على العديد من الأسس التي تضع الكويت في الطريق الصحيح للإصلاح والعمل الذي يرغب فيه كل مواطن كويتي ومقيم!

لقد أفصحت للحكومة عن برنامج عملها والذي يتكون من أربع مراحل وهي: أولاً الإصلاح الاقتصادي والمالي، ثانياً إعادة هيكلة القطاع العام، ثالثاً تطوير رأس المال البشري، وأخيراً وليس آخراً تحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة.

مما لاشك فيه بأن برنامج عمل الحكومة وضع على أسس علمية وعملية، والمتوقع له بأن تتم الموافقة عليه من مجلس الأمة في جلسة مناقشته، ولكن يبقى السؤال المطروح متى يتم البدء الفعلي لتطبيق ما جاء فيه؟! وهل سيتم التطبيق بشكل متواز للمحاور أم يتم تفضيل محور على محور ؟!.

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الحكومة ليست سلطة على الناس ولكنها سلطة لخدمة الناس لذلك فإن مقياس نجاح الحكومة هو رضا المتعاملين معها.

محمد بن راشد آل مكتوم

