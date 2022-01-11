التنمية.. وجمعيات النفع العام

آراء

أخذ مؤشر التطور الفكري والاقتصادي مساراً تصاعدياً وطردياً في التغييرات الجذرية على المستويات العالمية، وذلك منذ بدء نشأة الجمعيات الأهلية في الدول الأوروبية اواخر القرن الثامن عشر، حتى سنحت الفرصة لنقطة التحول الحقيقية في مسيرة الجمعيات الأهلية بالربع الأخير من القرن العشرين، لتصبح بذلك الجمعيات بمثابة الضلع الثالث لهرم التنمية في مختلف دول العالم اجمع، مع القطاعين العام والخاص.

وبالاشارة الى هذا الجانب تحديداً، ندرك ان المتابع الجيد لا يخفى عليه ما هي رؤية منظمة الأمم المتحدة لعام (2030)، والتي تحمل على جدول اعمالها (17) هدفاً محدداً لخطة التنمية المستدامة، والتي ادرجت في يناير 2016 وأعلنت لها الدول الأعضاء الالتزام بالتنفيذ التام لمجمل تلك البنود، الأمر الذي يدعو صراحة الى رفع سقف الفكر والطموح لتحقيق اعلى مستويات التنمية المستدامة للكويت، لاسيما ان الحكومة قد حرصت كل الحرص على دعم هذا الضلع الهام وتعزيز دوره في رسم الخطط والدراسات والاهداف المستقبلية، وذلك لدفع عجلة النهضة والتقدم للدولة وسط ميدان العولمة الاقتصادي والتنموي، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الدعم الحكومي المستمر لجمعيات النفع العام لمواكبة جدول اعمال منظمة الأمم المتحدة والمقرر طرحه على طاولة النقاش للدول الأعضاء في دور انعقاد القمة عام (2030).

لذا نوجه رسالتنا اليوم الى سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة وجوب توفير اهم احتياجات جمعيات النفع العام الحتمية لمواكبة العمل الحكومي، والتي تعد بمثابة لبنة الأساس الحقيقية للنهوض العملي بالدور المنوط بها، والذي يكمن في ان يتم اصدار قرار مجلس الوزراء بانشاء «مجلس المجتمع المدني»، واستبدال فكرة الرقابة بالشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني، ومنح جمعيات النفع العام مقرات لها كما اشارت اليها الوزير الأسبق هند الصبيح بأنها قيد الدراسة الفعلية، وشمول جميع الجمعيات بالدعم المالي السنوي، لتتوافق مع سرعة وتيرة التقدم الملحوظ في دول المنطقة ودول العالم اجمع، من حيث وضع الدراسات والاهداف المستقبلية، وصولاً الى دفع عجلة التنمية وتنفيذ الخطط الانمائية والنهضة بالدولة، لاسيما ان وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية لا تألوا جهداً في هذا الجانب ممثلة بالوزير الذي لامس متطلبات واحتياجات المجتمع في دوره كنائب قبل توليه الحقيبة الوزارية، ووكيل الوزارة والوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية بالانابة خالد بن شفلوت القحطاني الذين كانوا ولازالوا مشكورين يقدمون الدعم المستمر لجمعيات النفع العام للقيام بدورها في تعزيز مفاصل الخطط الانمائية للدولة.

