غارسيا يبتعد عن برشلونة

دوليه

سيبتعد المدافع إريك غارسيا عن صفوف برشلونة الإسباني لخمسة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني أول من أمس.

وجاء في تغريدة لنادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «الفحوصات الطبية تؤكد إصابة إريك غارسيا في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن، مدة الغياب تُقدر بخمسة أسابيع». وتعد إصابة غارسيا المنتقل بداية الموسم من مانشستر سيتي إلى برشلونة ضربة موجعة لتشافي الذي يعاني أساساً من غياب العديد من العناصر الأساسية بسبب الإصابة. وشارك غارسيا أساسياً أمام غرناطة 1-1 السبت قبل أن يستبدل في الدقيقة الرابعة والخمسين.

