إنتر في الصدارة.. ويوفنتوس قلب الطاولة على روما

دوليه

فاز إنتر على ضيفه لاتسيو 2-1 في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي أول من أمس. ورفع إنتر رصيده الى 48 نقطة متقدماً بفارق نقطة واحدة على ميلان علماً بأن الأول يملك مباراة مؤجلة لم يخضها ضد بولونيا منتصف هذا الأسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الأخير. وعلى ملعب «جوسيبي مياتسا»، كان إنتر على الموعد وتغلب على لاتسيو 2-1. وبعد أن ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» هدفاً للمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بعد مرور 17 دقيقة، نجح فريقه في افتتاح التسجيل بواسطة أليساندرو باستوني بتسديدة قوية بيسراه (30). وسرعان ما رد هداف لاتسيو تشيرو إيموبيلي بعدها بخمس دقائق. وحسم المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار النتيجة في صالح إنتر في الدقيقة 67. ودخل إنتر مباراته ضد لاتسيو تحت ضغط كبير كون جاره ميلان حقق قبلها فوزاً كبيراً خارج ملعبه بثلاثية نظيفة على مضيفه فينيتسيا وانتزع منه الصدارة مؤقتاً.

وعزز كل من نابولي أتالانتا مركزهما بين الأربعة الأوائل بفوز الأول الصعب على سمبدوريا 1-0، في حين اكتسح الثاني مضيفه أودينيزي 6-2. وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، قلب يوفنتوس الطاولة على روما الذي تقدم عليه مرتين 1-0 و3-1 قبل أن يهزمه 4-3 بشكل مثير. وتقدم روما بهدف لمهاجمه الانكليزي تامي أبراهام بعد مرور 11 دقيقة، لكن الأرجنتيني باولو ديبالا سرعان ما أدرك التعادل (18).

وزادت محن يوفنتوس بإصابة في الركبة لنجمه وجناحه الدولي فيديريكو كييزا العائد للتو إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي.

وبقي كييزا الذي أصيب خلال احتكاك مع مدافع روما الإنكليزي كريس سمولينغ، في الملعب لبضع دقائق قبل أن يضطر إلى ترك مكانه للدولي السويدي ديان كولوسيفسكي (32). وتقدم روما بهدفين سريعين في مطلع الشوط الثاني عبر صانع ألعابه الأرميني هنريك مخيتاريان (48) ولورنتسو بيليغريني (53). لكن يوفنتوس رد التحية بأفضل منها بتسجيله ثلاثة أهداف في مدى 7 دقائق تناوب عليها مانويل لوكاتيلي (70) وكولوسيفسكي (72) وماتيا دي تشيليو (77). وطرد الحكم مدافع يوفنتوس الهولندي ماتايس دي ليخت لحصوله على بطاقة صفراء ثانية متسبباً بركلة جزاء لكن بيليغريني أهدرها حارماً فريقه من الخروج بنقطة (84). ورمى روما بكل ثقله في أواخر المباراة في محاولة لاستغلال النقص العددي من دون أن ينجح. ورفع يوفنتوس رصيده الى 38 نقطة في المركز الخامس. وعاد ساسوولو بفوز كبير من أرض مضيفه إمبولي 5-1، وانتزع سبيتسيا انتصاراً غالياً من مضيفه جنوى 1-0 وانتصر ساليرنيتانا خارج أرضه أمام هيلاس فيرونا 2-1.

