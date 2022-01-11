نوتنغهام أطاح بأرسنال خارج كأس الاتحاد

دوليه

حقق نوتنغهام فوريست مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه أرسنال من الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي بالفوز عليه 1-0 أول من أمس.

وخاض أرسنال، المتوج بـ14 لقباً في المسابقة المباراة، شأنه في ذلك شأن معظم أندية النخبة، بتشكيلة معظمها من الصف الرديف.

وأتسم أداء أرسنال الذي كان الطرف الأفضل في الشوط الأول بالبطء الشديد في بناء الهجمات فلم يشكل خطورة كبيرة على مرمى اصحاب الأرض.

بيد أن نوتنغهام كشر عن أنيابه في الشوط الثاني وسيطر على مجريات اللعب، وبعد أن أضاع لاعبوه فرصاً حقيقية للتسجيل نجح البديل لويس غرابان في تسجيل الهدف الوحيد عندما استثمر كرة عرضية تابعها داخل الشباك في الدقيقة 83.

وفي مباراة ثانية بلغ ليفربول الدور الرابع من المسابقة عقب فوزه على شروسبيري تاون 4-1. وسجل كل من كادي جوردون (34) والبرازيلي فابينيو (44 من ركلة جزاء و90) ومواطنه روبرتو فيرمينو (78) أهداف الريدز فيما دوّن النيجيري دانييل إيدو هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 27.

بدوره حجز وست هام يونايتد مكاناً في الدور الرابع بفوزه على ليدز يونايتد بثنائية نظيفة. وافتتح الأرجنتيني مانويل لانزيني افتتح التسجيل عند الدقيقة الرابعة والثلاثين، ثم أضاف جارود بوين الهدف الثاني للفريق اللندني في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع.

ولحق توتنهام بقائمة المتأهلين، بعد فوزه الصعب على ضيفه موركامب بثلاثة أهداف لواحد. وسجل كل من هاري وينكس (74) والبرازيلي لوكاس مورا (85) وهاري كين (88) أهداف توتنهام فيما دوّن أنطوني أوكونور هدف موركامب.

وفي باقي المواجهات، تأهل لوتن تاون على هاروغيت تاون (4-0) وستوك سيتي على ليتون أورينت (2-0) وكارديف سيتي على بريستون نورث ايند (2-1) و وولفرهامبتون على شيفيلد يونايتد (3-0) ونوريتش سيتي على مضيفه تشارلتون أثلتيك (1-0).

