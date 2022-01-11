التعادل حسم قمة سان جرمان وليون

دوليه

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة القمة بين ليون وباريس سان جرمان أول من أمس ضمن المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي. ووضع لوكاس باكيتا فريقه ليون في المقدمة بهدف أحرزه في الدقيقة 7 قبل أن يتعادل ثيلو كيرير لسان جرمان في الدقيقة 76. واستمر سان جرمان في الصدارة برصيد 47 نقطة بينما رفع ليون رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر. وأحرز باكيتا هدف التقدم لليون مبكراً إثر هجمة منسقة من لمسة واحدة لزملائه قبل أن يتلقى كرة خلف الدفاع من مواطنه برونو غيمارايش خارج المنطقة فهيأها لنفسه داخلها وسددها قوية بيمناه على يسار حارس المرمى الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس (7). وضغط باريس سان جرمان بقوة وكان قريبا من ادراك التعادل في أكثر من مناسبة لولا تألق حارس مرمى أصحاب الأرض البرتغالي أنتوني لوبيش خصوصا في إبعاد تسديدتين قوية للارجنتيني لياندرو باريديس من خارج المنطقة (21)، وأخرى ساقطة للقائد الدولي البرازيلي ماركينيوس من حافتها (24)، فيما حرم القائم الأيسر البعيد كيليان مبابي في هز الشباك برده تسديدته الخادعة من خارج المنطقة (42). ونجح باريس سان جرمان في إدراك التعادل عبر مدافعه كيهرر بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة (76). وهو التعادل الرابع تواليا لليون الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة. وسيطر التعادل السلبي بدون أهداف، على مباراة نانت وضيفه موناكو.واستهل موناكو مشواره مع مدربه الجديد البلجيكي فيليب كليمان بالسقوط في فخ التعادل أمام نانت. وتراجع موناكو الى المركز السابع برصيد 30 نقطة بفارق الاهداف خلف لنس الذي انتزع منه المركز السادس بفوزه الثمين على ضيفه رين 1-0 السبت، وبفارق نقطة واحدة أمام نانت الذي تراجع إلى المركز التاسع. وتعادل أيضا كليرمون فيران مع رينس 0-0.من جانبه استعاد نيس المركز الثاني بعد فوزه على مضيفه بريست 3-0. ورفع نيس رصيده الى 36 نقطة، إلا أنه لا يزال متأخرًاً بفارق 11 نقاط عن باريس سان جرمان المتصدر. واستعاد ستراسبورغ توازنه عقب خسارته امام ضيفه مرسيليا 0-2 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثالث في المباريات الأربع الأخيرة في الدوري عندما تغلب على مضيفه متز بهدفين نظيفين. وصعد ستراسبورغ الى المركز الثامن مؤقتا برصيد 29 نقطة، فيما تجمد رصيد متز عند 16 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.