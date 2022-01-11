إيمري لبيكيه: كن صادقاً

دوليه

انتقد أوناي إيمري، مدرب فياريال الإسباني، تغريدة جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، التي رد فيها على حساب فالنسيا على «تويتر»، عندما هاجم الأخير التحكيم عقب مواجهة ريال مدريد الأخيرة في الدوري. وكان الحساب الرسمي لفالنسيا كتب: «تتكرر السرقة في مدريد على طريقة مسلسل (لا كاسا دي بابل)»، في إشارة إلى اعتقاد الخفافيش بعدم صحة ركلة الجزاء التي اُحتسبت لكاسيميرو، خلال فوز الميرينغي (4-1). وعلق بيكيه على التغريدة ساخرًا: «لا تقولوا ذلك بصوت عالٍ، لأنكم ستتعرضون للعقاب». وعن ذلك، قال إيمري خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد (2-2)، أول من أمس: «في مباراتنا ضد برشلونة، كانت هناك ركلة جزاء على بيكيه لم تُحتسب، والآن يعلق على مباراة ريال مدريد وفالنسيا عبر تويتر.. يجب ألا يخدع الناس ويكون صادقًا». واستطرد: «يجب أن يتحلى بالصدق ولا يتسبب في إرباك الناس.. الغريب في الأمر أن حكم الفيديو لم يصحح القرار وقتها، وكان ذلك كارثيًا». وتابع إيمري: «الآن بيكيه بدلًا من أن يصمت، أطلق ما قاله لخداع الناس.. يبدو لي أننا لسنا صادقين أو مخلصين مع الحكام».