كولن تفوَّق على هرتا برلين

دوليه

صعد كولن إلى المركز السادس من الدوري الألماني بفوزه الصريح على هرتا برلين 3-1 في عقر دار الأخير أول من أمس في ختام المرحلة الثامنة عشرة.

وواصل مهاجم كولن الفرنسي أنتوني موديست وصاله مع الشباك وسجل هدفه الرابع في اخر 3 مباريات بافتتاحه التسجيل. وأضاف لاعب الوسط السلوفاكي أوندريه دودا الهدف الثاني «32». ورد هرتا برلين في مطلع الشوط الثاني عندما انبرى التشيكي فلاديمير داريدا لكرة حرة مباشرة بنجاح «57»، لكن الكلمة الأخيرة كانت للضيوف عندما سجل البديل البلجيكي يان ثيلمان هدف الفوز. وفي مباراة ثانية، تغلب بوخوم على فولفسبورغ بهدف سجله الصربي ميلوش بانتوفيتش «65».

