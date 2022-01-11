مصر في اختبار نيجيريا.. والجزائر تلتقي سيراليون

دوليه

يستهل المنتخب المصري مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون اليوم بمواجهة نارية مع نيجيريا ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة التي تشهد اليوم أيضا لقاء السودان وغينيا بيساو، فيما يبدأ منتخب الجزائر حملة الدفاع عن لقبه الذي أحرزه في النسخة الماضية عام 2019، عندما يواجه نظيره السيراليوني اليوم ايضا في المجموعة الخامسة.

وفي المباراة الأولى وعلى الورق تبدو فرص مصر ونيجيريا هي الأوفر للتأهل للدور التالي من المجموعة لكن المفاجآت واردة. ويسعى الفراعنة بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش إلى تحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة مبكرا والاقتراب من تحقيق هدف التأهل في الصدارة.

وتبدو صفوف المنتخب المصري مكتملة باستثناء غياب الحارس محمد أبو جبل المصاب بفيروس كورونا مع مدرب الحراس عصام الحضري هذا بجانب عمرو السولية لعدم الجاهزية.

ومن المنتظر أن يدفع كيروش بتشكيلة متوازنة على أمل الخروج بنتيجة جيدة مع تفادي الخسارة بالطبع في بداية المشوار.وسيلعب الفراعنة بتشكيلة تضم محمد الشناوي وأمامه محمود الونش وأحمد حجازي وأحمد فتوح وأكرم توفيق ومحمد النني وحمدي فتحي ومحمد صلاح وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومصطفى محمد.

من ناحية أخرى تلقت بعثة الفراعنة بالكاميرون موافقة الاتحاد الأفريقي واللجنة المنظمة على ضم مروان داوود إلى قائمة الـ 28 لاعبا بدلا من محمد حمدي المصاب في الركبة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك وفق اللوائح المعمول بها.وكانت البعثة اصطحبت معها داوود في رحلتها من القاهرة بعد تأكد إصابة محمد حمدي بجذع في أربطة الركبة وحاجته لفترة تصل إلى 3 أسابيع للتعافي من إصابته.

وفي المباراة الثانية يسعى المنتخب الجزائري، الذي توج أيضا بالبطولة حينما استضافها على ملاعبه عام 1990، للتقدم خطوة أخرى في مشواره نحو تحطيم الرقم القياسي لأكثر منتخبات العالم تجنبا للخسارة في مباريات متتالية، والذي يحمله المنتخب الإيطالي (بطل أوروبا) حاليا.

وحافظ منتخب الجزائر، الذي يشارك للمرة الـ19 بكأس الأمم الأفريقية، على سجله خاليا من الهزائم في 34 مباراة متتالية بمختلف البطولات، ليصبح مطالبا بتفادي الهزيمة في مبارياته الأربع القادمة في المسابقة القارية للانفراد بالرقم القياسي العالمي.

وبدأت سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الجزائري، من نوفمبر 2018، حينما تغلب 4-1 على منتخب توغو، لتتواصل نتائجه الإيجابية في جميع المنافسات، والتي كان آخرها فوزه 3- 0 على نظيره الغاني وديا يوم الأربعاء الماضي، استعدادا لأمم أفريقيا بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويلتقي المنتخب الملقب بـ(محاربي الصحراء)، الذي يحتل المركز الـ29 عالميا والثالث أفريقيا في التصنيف الأخير للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مع غينيا الاستوائية في الجولة الثانية بالمجموعة يوم الأحد القادم، قبل أن يختتم لقاءاته بمواجهة صعبة للغاية ضد منتخب ساحل العاج يوم 20 يناير.

وتبدو الفرصة مواتية أمام الجزائريين لحصد النقاط الثلاث في اللقاء الذي يجرى بملعب جابوما في مدينة دوالا الكاميرونية، بالنظر لتفوقه الساحق على منافسه في الإمكانيات المادية والفنية، غير أن الساحرة المستديرة اعتادت على تقديم المفاجآت، التي كان المنتخب الجزائري أحد ضحاياها عندما ودع المسابقة من مرحلة المجموعات في نسخة البطولة التي جرت في الغابون عام 2017.

