غولدن ستايت احتفل بعودة تومسون

دوليه

بعد غياب 31 شهرًا بسبب الإصابة، عاد كلاي تومسون المتوّج بلقب دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين 3 مرات إلى المنافسات، ليحتفل فريقه غولدن ستايت ووريرز بـ «كلاي داي» بأفضل طريقة ممكنة بفوزه على ضيفه كليفلاند كافالييرز 96-82 أول من أمس. وحظي تومسون المتوّج باللقب مع ووريرز أعوام 2015، 2017 و2018 بترحيب حار واستقبل استقبال الابطال في أول مباراة له في «تشايس أرينا» في سان فرانسيسكو الذي بات منذ سبتمبر 2019 الملعب المعتمد من قبل الفريق. وسجّل تومسون أول نقاط ووريرز في المباراة وسط تصفيق حار، قبل أن يشعل المدرجات بسلة ساحقة قبل 2:56 دقيقتين من نهاية الشوط الاول، متجاوزًا لاعب ارتكاز كليفلاند جاريت ألين ومسجلا السلة بمواجهة لاعبَين من الخصم. وقبل الدخول الى الاستراحة، سجّل الثلاثية الاولى. وأنهى اللقاء برصيد 17 نقطة، مع 7 تسديدات ناجحة من أصل 18 محاولة في 20 دقيقة خاضها، والتقط ثلاث متابعات وقام بتصد للكرة في طريق ووريرز الى انتصار ثان تواليًا رافعًا رصيده الى 30 فوز مقابل تسع هزائم، متساويًا مع فينيكس صنز كأفضل رصيد في الدوري. وقال بعد المباراة «كنت سعيد جدًا لمجرّد وجودي على أرض الملعب والقيام بما أحب. أستعيد إيقاعي، إنه شعور رائع». واحتفل زملاء تومسون، بمن فيهم ستيفن كوري ودرايموند غرين، بعودته قبل المباراة بعد أن دخلوا الى عملية الإحماء وهم يرتدون القميص رقم 11 الخاص به.

وعند تقديم الفريق قبل صافرة البداية، ارتفعت الأصوات بشكل هائل وسط هدير في الملعب عند ذكر اسمه. وقال في هذا الصدد «كان شعورًا لا يصدق. الترحيب في بداية المباراة...أنا فقط ممتن لهؤلاء الجماهير. كانت ليلة مميزة. لن أنسى هذه الليلة أبدًا». وفي أبرز المباريات الاخرى، حقق ممفيس غريزليز رقمًا قياسيًا في النادي بانتصار تاسع تواليًا، بتفوقه على لوس أنجليس ليكرز 127-119، فيما حقق السلوفيني لوكا دونتشيتش تريبل دابل (22 نقطة، 14 متابعة و14 تمريرة حاسمة) ليقود دالاس مافريكس للفوز 113-99 على شيكاغو بولز، منهيًا سلسلة من تسعة انتصارات تواليًا لمتصدر الشرقية.

