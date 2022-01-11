ديوكوفيتش هزم أستراليا لكنه مازال مهدداً

دوليه

حقق المصنف أول عالميًا الصربي نوفاك ديوكوفيتش أمس انتصارًا مفاجئًا في مسعاه للبقاء في أستراليا والمشاركة في أولى البطولات الاربع الكبرى في التنس، بعد أن أمر قاض فيدرالي بالإفراج عنه بشكل فوري من مركز احتجاز المسافرين في ملبورن في خضم أزمة حول التلقيح المضاد لفيروس كورونا.

وأنهى القاضي أنتوني كيلي فجأة أيامًا من الجدل القانوني، بعد أن أسقطت الدولة قرارها بإلغاء تأشيرة الصربي. ويعتبر هذا القرار انتكاسة كبيرة للحكومة التي فرضت قيودًا صارمة على حدودها خلال العامين الماضيين لوقف انتشار فيروس كورونا. وفي جلسة استماع طارئة عبر الإنترنت أمس، قال القاضي إن الحكومة وافقت على إسقاط قرارها بشأن التأشيرة وأمر بالإفراج الفوري عن ديوكوفيتش.

وقال في هذا الصدد «يجب أن يحصل هذا الإفراج خلال مدة لا تتجاوز 30 دقيقة بعد إصدار هذا الأمر». على إثر القرار، ردّد العشرات من المشجعين هتافات «نوفاك، نوفاك، نوفاك»، لحامل لقب أستراليا المفتوحة تسع مرات (رقم قياسي) أثناء سيرهم في تظاهرة احتفالاً بالقرار أمام محكمة ملبورن الفيدرالية.

وسافر ديوكوفيتش (34 عامًا) إلى أستراليا الاربعاء الفائت للدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا التي تنطلق الاثنين المقبل وباحثًا عن اللقب رقم 21 في البطولات الكبرى، كاشفًا أنه حصل على إعفاء طبي من منظمي البطولة. ولكن حتى بعد أن تذوق انتصارًا رائعًا في المحكمة الفيدرالية، فإن مشاركته في البطولة غير مضمونة بعد. وحذّر محام عام المحكمة من أن وزير الهجرة أليكس هوك قد يقرر استخدام «سلطته الشخصية لإلغاء» (التأشيرة) رغم الفوز القانوني للاعب.

وفور وصوله ليل الأربعاء الخميس الى أستراليا، رفضت السلطات السماح لديوكوفيتش بالدخول، معتبرة أن أسباب إعفاء اللاعب غير الملقح لا تستوفي الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كوفيد-19 ليتم رفض تأشيرته وينقل الى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن. وكان ديوكوفيتش رهن الاعتقال في مبنى كان يعرف سابقًا بفندق «بارك هوتيل»، وهو منشأة من خمسة طوابق تضم حوالي 32 مهاجرًا محاصرين بسبب نظام الهجرة الأسترالي المتشدد، بعضهم منذ سنوات عدة. وقال محاموه إن نداءات سابقة من ديوكوفيتش لنقله إلى منشأة حيث يمكنه التدرب فيها للمنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة لم تلق آذانًا صاغية. وجاء في قرار المحكمة الذي تمت تلاوته في جلسة استماع عبر الإنترنت، أن اللاعب لم يُمنح الفرصة للردّ بشكل كامل قبل إلغاء تأشيرته. وفي الساعات الأولى من يوم الخميس، أُبلغ ديوكوفيتش أن أمامه حتى الساعة 8:30 صباحًا للردّ على الإلغاء المقترح لتأشيرته. لكن بدلاً من ذلك، ألغاها موظف الحدود عند الساعة 7:42 صباحًا.

وقال القاضي إنه لو مُنح ديوكوفيتش حتى الساعة 8:30 صباحًا كما وُعد في البداية «لكان بإمكانه استشارة أشخاص آخرين وتقديم طلبات إلى المندوب حول سبب عدم إلغاء تأشيرته». وفقًا لنص المقابلة في المطار، قال ديوكوفيتش لضابط مراقبة الحدود «أنا حقًا لا أفهم سبب عدم السماح لي بدخول بلدك».

وفي وقت سابق وخلال تجمع حاشد في العاصمة الصربية بلغراد، زعمت ديانا والدة ديوكوفيتش أن ابنها كان يقيم «في ظروف غير إنسانية» خلال الفترة التي استمرت أربع ليال في مركز الاحتجاز.

ونقلت الصحافة المحلية عنها قولها «احتجزوه ولم يقدّموا له الإفطار، يتناول فقط الغداء والعشاء. ليس لديه نافذة عادية، يحدّق في الحائط». وخلال جلسة الاستماع أمس، استمع كيلي إلى النزاع القانوني في القضية، قبل الدفاع عن ديوكوفيتش، مصرحًا أن الصربي قدم أدلة من «أستاذ وطبيب مؤهل جدًا» للحصول على إعفاء طبي. وأضاف «ماذا كان يمكن لهذا الرجل أن يفعل أكثر من ذلك؟».

