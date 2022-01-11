الزمالك جدد لعبد الشافي

دوليه

نجحت إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور في تجديد عقد محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق لمدة موسمين حيث سينتهي تعاقده مع القلعة البيضاء عام 2024. وعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك جلسة مع عبد الشافي بمقر القلعة البيضاء للتفاوض حول تجديد عقده مع الفريق. وأبدى محمد عبد الشافي موافقته على تجديد عقده دون أي مطالب مالية من جانبه ليتم توقيع العقود مباشرة. وتنتهي عقود مجموعة كبيرة من لاعبي الزمالك بنهاية الموسم الجاري وهم محمد أبو جيل وحازم إمام وطارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وعمر السعيد ومصطفى فتحي ورزاق سيسيه.

